Sahte içki 45 can aldı

Türkiye'de 10 ilde sahte içkiden zehirlenen 45 kişi öldü. En fazla ölüm 22 kişiyle İstanbul'da meydana geldi, operasyonlarda yüklü miktarda sahte içki ele geçirildi, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Türkiye'de son günlerde 10 ilde sahte içkiden zehirlenen 45 kişi hayatını kaybetti. En fazla ölümün gerçekleştiği İstanbul'da sahte içkiden dolayı 16 kişinin de yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi.

İstanbul Valiliği, sahte içkiden 11'i yabancı 22 kişinin öldüğünü, hastanede tedavi gören 5'i yabancı, 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiğini açıkladı. İstanbul'dan sonra en fazla can kaybı, dörder ölümle Gaziantep, Sivas ve Kahramanmaraş illerinde meydana geldi.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"İlimizde meydana gelen 'sahte alkol zehirlenmesi' olaylarının önlenmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan tespitlerde; 46 şahsın sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurduğu, 22 şahsın (11’i yabancı) hayatını kaybettiği, 16 şahsın (5’i yabancı) ise hayati tehlikelerinin olduğu ve tedavilerinin sürdüğü, 5 şahsın hayati tehlikesinin olmadığı, 3 şahsın ise taburcu edildiği tespit edilmiştir. Sürdürülen kontrol ve denetim faaliyetlerinde; yakalanan 12 şüpheli şahıstan 4’ü tutuklanmış, 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştır."

Diğer kentlerde de görüldü

Şu ana kadar İstanbul Gaziantep, Kahramanmaraş ve Sivas dışında, Yalova, Erzincan, Aksaray, Mersin, Kocaeli ve Zonguldak’ta da sahte içki içki nedeniyle ölüm vakaları kaydedildi.

Zehirlenme vakalarının ardından güvenlik güçleri, yurt genelinde sahte ve kaçak içkiye yönelik denetimlerini arttırdı, operasyonlar düzenledi. İçki imal edilen kaçak imalathaneler ile sahte içki ve etil alkol satışı yapılan adreslere baskınlar yapıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

81 ilde operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince önceki gün 81 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 84 bin 467 litre, 3 bin 443 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda 85 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Avcılar’da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir depoya yapılan baskında ise 2 kişi sahte içki üretirken suçüstü yakalandı. 3 bin litre viski, 2 bin litre etil alkol, bin litre votka, 750 litre cin, 400 litre rakı, 2 etil alkol ayrıştırmada kullanılan damıtma kazanı, 1 karıştırıcı, 1 alkolmetre ile alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler sorgularında 7 bin 150 litre sahte içkiyi yılbaşında piyasaya süreceklerini söyledi. Şüphelilerin, metil alkolü etil alkole çevirdikleri, elde ettikleri etil alkolü piyasada bulunan orijinal şişe ve etiketlerin birebir aynısını yaparak içki satışı yapan yerlere dağıtım yapmak için şişeledikleri belirlendi.

İl il ölümler

* İstanbul’da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran 46 kişiden 11’i yabancı uyruklu, 22 kişi yaşamını yitirdi. 5'i yabancı 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

* Gaziantep'in Nizip ilçesinde, sahte içkiden zehirlenen Yunus Yurtseven, Erol Cengiz, Özgür Türkmen ve Mustafa Pak yaşamını yitirdi, 6 kişinin tedavisi sürüyor.

* Kahramanmaraş’ta Şahin Büyüksakallı (55), Abdullah Çam (62), Ali Kalaycı (71) ve Aytekin Karagenç (65) yaşamını yitirdi, 3 kişinin tedavisine devam ediliyor.

* Sivas’ın Zara ilçesinde Cevdet Aydın, Şakir Deliktaş (32), Bülent Ekici (62) ve Güler Kılıç (42) yaşamını yitirmişti. Hastanede 3 kişinin tedavisi sürüyor.

* Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Ekrem Tekin ile Metin Yazgan, sahte içki içtikten sonra hayatını kaybetti.

* Erzincan’da Hasan Başer (72) ve Aydın Güler (63) öldü, 3 kişinin tedavisine devam ediliyor.

* Aksaray’da 2 çocuk babası Erkan Partal (56), yaşamını yitirdi.

* Mersin’de sahte içki içen Ali Eser (57) öldü, 2 arkadaşı tedaviye alındı.

*Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen Metin Kahraman (48) yaşamını yitirdi.

* Zonguldak’ta sahte içkiden zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 4 kişiden Mehmet Başkan (47) yaşamını yitirdi.

Manavagat'ta bir ayda üç ölüm

Antalya'nın Manavgat ilçesinde son bir ay içerisinde 6 kişinin sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, durumu ağır hastalardan birinin 11 Aralık tarihinde, diğerinin 16 Aralık tarihinde yaşamını yitirdiği kaydedildi. 12 Aralık tarihinde Antalya’ya sevk edilen bir hastanın da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi. Sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirilen bir hastanın yoğun bakım ünitesinde entübe edildiği, 2 hastanın tedavisinin dahiliye servisinde sürdüğü kaydedildi.

DHA,ANKA/TY,EC

©Deutsche Welle Türkçe