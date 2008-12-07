Sahte hakim savcı çetesi

Kendilerini hâkim ve savcı olarak tanıtarak, davaları süren bazı tutukluların serbest bırakılması vaadiyle ailelerinden yüklü miktarda para istedikleri öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, bazı tutuklu ve şüphelilerin yakınlarının, kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtan bazı kişilerce dolandırılması olayına ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Şişli, Kağıthane ve Bakırköy'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.



Eş zamanlı operasyonda, kendisini hakim, savcı, ağır ceza reisi ve müfettiş olarak tanıttığı ileri sürülen Metin K, bu kişinin yardımcısı olduğu iddia edilen Salih Y, kuryelik yaptığı belirlenen Fatih T. ve aracılık yaptığı ifade edilen taksi sürücüsü Ahmet A. gözaltına alındı.



Emniyette sorgulanan ve benzer suçlardan kayıtları bulunduğu ifade edilen şüphelilerden Metin K. ve Salih Y'nin, mahkemelerde davası görülen bazı tutukluların aileleriyle telefonla görüşerek, serbest bırakılmaları karşılığında para istedikleri belirtildi.

Tutuklu ve şüpheli yakınlarından paranın, diğer şüpheliler Fatih T. ve Ahmet A. aracılığıyla alındığı ifade edildi. Şüphelilerin bu yolla kendilerine yüklü miktarda haksız kazanç sağlayarak, lüks yaşam sürdükleri kaydedildi.



Şebeke lideri olduğu ileri sürülen Metin K'nin ayrıca arkadaşlık yaptığı T.K. ve S.U. adlı kadınlara ''Elimde çıplak görüntüleriniz var. İsteklerimi yerine getirmezseniz bunları yayınlarım'' diyerek şantaj yaptığı da öğrenildi.



Eskiden iki spor kulübünde kalecilik yaptığı ifade edilen Metin K. ile diğer 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. (A.A)

