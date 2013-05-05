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Bilim / Teknoloji

Sahte Google Glass üretildi!

Avustralyalı bir hacker kendi imkanları ile Google Glass benzeri bir alet üretti

05 Mayıs 2013 22:14

Kendini bilgisayar oyunu forumlarında Ash_Williams olarak tanıtan bir hacker, kendi Google Glass gözlüğünü geliştirdi.

Avustralyalı Hacker, yaptığı gözlüğe İngilizce'deki sahte "Fake" ve gözlük "Glass" sözcüklerini birleştrirerek yaptığı gözlüğe Flass adını verdiğini açıkladı.

Nokia N9 telefonun TV çıkışına bağladığı kabloyu küçük bir kabloya bağlayan hackerın bu küçük ekranı da gözlüğe bantladığı görülüyor.

Flass'ın ekranı Google Glass'ınki ile aynı ebatta. Flass'ın kullanımı ise klavye aracılığı ile yapılıyor. Myvu Crystal 701 gösterim gözlüklerinde bulunan ekranın kullanıldığı Flass'ta kullanıcınn ekranı daha büyük görebilmesi için ekranın önüne optik lens yerleştirilmiş.

 

 

Ash_Williams bir sonraki hedefinin daha iyi bir kullanıcı arayüzü geliştimek ve video entegre etmek olduğunu belirtti. 3 boyutlu yazıcı ile Google Glas çerçevesini yaptırdığını de açıklayan Ash_Williams, optik arayüzü bu çerçeveye uygulayacak.

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