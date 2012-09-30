Sahte evrakla vurgun 'SARP' engeline takıldı

45 firmanın 400 milyon dolarlık hayali ihracat yaptığı vurgun Maliye Bakanlığı'nın Sahte Belge Risk Analiz Programı'na (SARP) takıldı. Paraların PKK finansmanında kullanılıp kullanılmadığının izi sürülürken Bakan Mehmet Şimşek, “Mükelleflerin yüzde 98’inin belgeleri sahte çıktı” dedi.

Maliye, İçişleri ve Gümrük bakanlıkları ile MASAK; Hakkâri ve Yüksekova mükellefi olan 45 firmanın Halkalı, Ambarlı ve Hakkâri/Esendere Gümrük müdürlüklerinden 400 milyon dolar tutarında hayali ihracat yaptıklarının ortaya çıkmasının ardından, paraların aklanıp aklanmadığı ve PKK’nın finansmanında kullanılıp kullanılmadığının izini sürüyor.

Önder Yılmaz'ın Milliyet'teki haberine göre; Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sahte evrakla vurgunun kara para aklama ve PKK’nın finansmanında kullanılıp kullanılmadığına ilişkin çalışmanın hızla devam ettiğini belirtti. Bilgisayar yazılımı SARP’ın yaptığı değerlendirme sonucu “riskli” olarak tanımladığı mükellefler incelemeye alındı. Bu firmaların yüzde 98’inin sahte belge düzenlediği sonucuna ulaşıldı. Bakan Şimşekm, “Usulsüzlüğü gerçek miktarı inceleme sonunda ortaya çıkacak” dedi.



İnceleme devam ediyor



Şimşek, MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın sorusu üzerine TBMM’ye gönderdiği resmi yazıda, Mayıs 2012 kamuoyuna yansıyan Esendere Sınır Kapısı’ndaki vurgun konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın isteği üzerine, paraların kara para aklamada kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi için denetim elemanları görevlendirdiği belirtti. MASAK’ın kara para aklamanın yanı sıra vurgun paralarının PKK’nın finansmanında kullanılıp kullanılmadığı konusunda da çalışma yürüttüğünü dile getiren Şimşek, sahte belge risk analiz programı doğrultusunda yapılan çalışmaların çarpıcı sonuçları hakkında bilgi verdi. Şimşek, “Yapılan analizler sonucunda riskli olarak belirlenerek incelemeye sevkedilen mükelleflerden, vergi incelemesi tamamlananların yüzde 98’i sahte belge düzenleyicisi olarak tespit edilmiştir” dedi. Şimşek şunları kaydetti:



‘Organize sahtecilik’



“Gerek tüm ülke kapsamında periyodik olarak her KDV döneminde, gerekse Hakkari Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Yüksekova Mal Müdürlüğü’nün KDV iadesi talep eden mükelleflerinin tamamına yakını üzerinde yapılan bölgesel analizler neticesinde, haksız KDV iadesi talep eden ve bunların mal veya hizmet tedarik ettiklerini bildikleri ve yapılan analizler sonucunda sahte belge düzenleme riski yüksek bulunan, Hakkari Vergi Dairesi Müdürlüğü ya da Yüksekova Mal Müdürlüğü mükellefi olan toplam 127 mükelleften, 23 tanesi incelemeye sevk edilmiş olup, 104 mükellef hakkında da haksız KDV iadesine yönelik olarak organize sahtecilik faaliyeti şüphesinin yüksek olması sebebiyle Vergi Dönetim Kurulu ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca, Türkiye’nin diğer bölgelerinde faaliyet gösteren, ancak bu mükellefler ile ilişkisi olan, birçok mükellef de bu kapsamda değerlendirilmiştir.”



KDV iadeleri engellendi



Şimşek, vurgun olayının ortaya çıkmasının ardından, Hakkâri Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Yüksekova Mal Müdürlüğü mükellefleri ile ülke genelinde aynı durumda olan tüm mükellefler tarafından talep edilen “KDV iadelerinin” yapılan teknik analizler sonrasında engellendiğini kaydetti. Şimşek, vurgunun boyutuna ilişkin sorulara ise, “Gerçekleştirilen ihracatın ne kadarının hayali ihracat olduğu yapılan ya da yapılacak olan vergi incelemesi sonucunda ortaya çıkacaktır” dedi.



İstihbarat çalışıyor



Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ise, Işık’ın aynı konuya ilişkin sorularını yanıtlarken, vurguna ilişkin soruşturmaların titizlilikle sürdürüldüğünü kaydetti. Yazıcı, PKK’nın finansmanı konusunda şunları kaydetti:

“Özellikle terörün finansmanı suçunun tespiti ve terör örgütlerine yönelik fon akımlarının engellenmesi amacıyla çalışmalar yürütülmekte olup ilgili istihbarat ve kolluk kurumlarımızla da işbirliği içerisinde çalışılmaktadır. Sözkonusu soruşturmada isimleri geçen firmaların PKK terör örgütüne para aktardığı ve terör örgütüyle bağlantılı oldukları iddialarının incelenmesi de sürdürülmektedir.”



SARP sahtecileri avlıyor



Sahte belge düzenleyen mükelleflerin tespitine dönük geliştirilen, “Sahte Belge Risk Analiz Programı” (SARP), Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı Uğur Doğan tarafından tasarlandı.

SARP; aylık dönemler itibarıyla faal mükelleflerin, vergisel anlamda taşıdıkları riski matematiksel olarak ortaya koyan ve detaylı risk analizlerine imkân sağlayan bir sistem. SARP sistemi, risk kriterleri adı verilen kuralları ihlal eden mükellefleri, belirli bir formülasyon ile puanlıyor ve alınan puanları toplayarak her mükellefin toplam risk puanını hesaplıyor.



Analizlerde çıkıyor



Program ile mükellef bazlı risk analizi yapılabildiği gibi; ülke geneli, bölge, il, ilçe, vergi dairesi, sektör, bilanço aktif büyüklüğü, matrah büyüklüğü, alım-satım tutarı büyüklüğü ve benzeri büyüklükler veya tüm bu verilerin karışımı şeklinde analizler de yapılabiliyor.



Caydırıcılık en üst düzeyde



SARP, sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükellefleri ortaya çıkarıyor ve bu anlamda hem KDVİRA (KDV İadesi Risk Analizi) sistemini hem de sahte belge düzenleme incelemelerini besliyor. Bu açıdan programın en önemli özelliği halen faal olan (cari) sahte belge düzenleyicilerini yakalayabilmesi ve bu konuda caydırıcılığı en üst düzeye çıkarabilmesi.



29 istihbarat merkezi



Yazıcı, kaçakçılıkla etkin mücadele için ülke genelinde 29 gümrük ve kaçakçılık istihbarat müdürlüğü kurulduğunu anımsatırken, özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerindeki sınır kapılarında kamu düzeninin, güvenliğin sağlanması ve kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması için “acil müdahale timleri” oluşturulduğununu kaydetti.