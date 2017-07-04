Sahte estetikçi, mağdur hemşireyi suçladı

Adana’da kendisini 'medikal estetik uzmanı doktor' olarak tanıtıp, aralarında hemşire Merve Keleş'in de olduğu 4 kişiye dudak dolgusu yaparak hastanelik ettiği öne sürülen 34 yaşındaki Soner Gülnaz, tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, pişman olduğunu söyledi. Gülnaz, kullandığı dolgu malzemesini hemşire Keleş'in görev yaptığı hastaneden izinsiz alarak kendisine verdiğini öne sürdü.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Merve Keleş bir arkadaşının tavsiyesi üzerine kendisini 'doktor' olarak tanıtan Soner Gülnaz'a 400 lira karşılığında dudak dolgusu yaptırdı. Kısa süre sonra dudakları şişen Merve Keleş, hastaneye kaldırıldı. Olayın medyaya yansımasının ardından 300 lira karşılığı dolgu yaptıran Z.U. (30), ile reklam karşılığı aynı işlemi yaptıran Güllü Sel (33) ve eşi Celal Sel de (40)Gülnaz'ın kendilerini mağdur ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Başlatılan soruşturma kapsamında, başka bir suçtan kesinleşmiş hapis cezası da bulunan Soner Gülnaz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gülnaz hakkında, 'diploması olmadığı halde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınması' suçundan 5 yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli parayla cezalandırılmasını istemiyle 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

“Zararlarını karşılamaya hazırım”

Bugün 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan Soner Gülnaz, dolgu işlemi yaptığını kabul ederek savunmasında şunları söyledi:

"M.B. isimli doktora komisyon karşılığında müşteri götürüyordum. Ona yardım ederken işi öğrendim. Aslında bayan kuaförüyüm. Hiç bir zaman doktor olduğumu söylemedim. İlk önce Güllü Sel ile tanıştık. Reklam karşılığı kendisine dudak, kocasına botoks uygulaması yaptım. Çok güzel yaptığımı söyledi. Sonra da Merve Keleş'e dolgu uygulaması yaptım. Ancak geçici dolgu olduğu için bir kaç gün sonra indi. Kalıcı dolgu yapmak için anlaştık. Merve Keleş, çalıştığı hastaneden izinsiz bir dolgu malzemesi çıkarmış. Bu malzemeyi kullanarak Merve Keleş ile Z.U.'ya kalıcı dolgu uygulaması yaptım. Merve Keleş'in dudakları şiştiğinde hastaneye gitmesini söyledim. Kendi çalıştığı hasteneye neden gitmediğini sorduğumda malzemeyi ordan aldığı için gidemeyeceğini söyledi. Hiçbirinden ücret almadım. Reklamımı yapacaklardı. Hepsinden özür diliyorum. Zararlarını karşılamaya hazırım. Çok pişmanım."

"Kendini doktor olarak tanıttı"

Soner Gülnaz'ın iddialarının gerçek olmadığını söyleyen Merve Keleş, işlem için 400 lira karşılığı anlaştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kendisinin Çukurova Üniversitesi'nde 2 yıl tıp eğitimi aldığını daha sonra Azerbaycan'a gidip eğitimini tamamladığını söyledi. Kliniği tadilatta olduğu için müşterilerine işlemi evde yaptığını anlattı. Çalıştığım hastanede dolgu işlemi yapılmamaktadır. Benim kullanılan malzemeyi hastaneden almam mümkün değildir. Dudaklarım şiştikten sonra aradığımda bunun normal olduğunu söyledi. 36 gün boyunca hastanede yattım. İşlemde kullanılan malzeme belirlenemediği için tedavide ilerleme kaydedilmedi. Soner Gülnaz işlemden önce bana kullandığı malzemenin adını söyledi. Ancak tedavim sırasında yapılan biyopside Gülnaz'ın kullandığını söylediği malzeme çıkmadı. Hatta kullanılan malzeme dolgu malzemesi bile değilmiş. Hala büyük acılar çekiyorum."

Z.U., Güllü Sel ile eşi Celal Sel de Soner Gülnaz'dan şikayetçi olduklarını söyledi. Mahkeme hakimi, başka bir suçtan da tutuklu olan Gülnaz'ın bu davadan da tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)