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Sahte engelli raporu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA merkezli 5 ilde düzenlenen 'Sahte özürlülük raporu' operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 kişiden 4'ü adli kontrol şartıyla sebest kalırken 4 kişi tutuklandı

23 Eylül 2017 21:32

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA merkezli 5 ilde düzenlenen \'Sahte özürlülük raporu\' operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 kişiden 4\'ü adli kontrol şartıyla sebest kalırken 4 kişi tutuklandı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından 19 Eylül Salı günü Amasya, Çorum, Samsun, Antalya ve İstanbul’da eş zamanlı \'Sahte özürlülük raporu\' operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda 47 kişi gözaltına alındı. Amasya\'da yürütülen soruşturmada ifadesi alınan 47 şüpheliden 39\'u serbest bırakılırken 8 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1\'si savcılıkca diğer 3\'ü ise adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı. Ö.B., M.Y., M.A., ve Ş.V.,  \'Sahte evrak düzenledikleri\' gerekçesiyle tutuklandı.

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