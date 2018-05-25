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SAHTE ENGELLİ RAPORU ALDIRANLARA OPERASYON: 13 GÖZALTI 

  Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA İstanbul  Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sahte bilgilerle engelli raporu aldırarak kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen şüphelilere yönelik ikinci kez  düzenledi

25 Mayıs 2018 17:52

 

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
İstanbul  Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sahte bilgilerle engelli raporu aldırarak kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen şüphelilere yönelik ikinci kez  düzenledi. Polis ekipleri, sabah saatlerinde Bağcılar, Sultanbeyli, Başakşehir, Esenyurt, Esenler, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Beykoz, Fatih ve  Avcılar ilçelerinde bulunan 16 adrese yönelik eşzamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte bilgilerle engelli raporu aldıran şüphelilere yönelik ilk operasyonu 3 Nisan\'da yapmıştı. İstanbul merkezli 6 ilde yapılan bu operasyonda 39 kişi gözaltına alınmış, 21\'i tutuklanmıştı. 

Görüntü Dökümü: (arşiv)
-Operasyondan görüntü
-Evlerde yapılan arama
-Ele geçirilen malzemeler
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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