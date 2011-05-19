Sahte e-posta zanlısı serbest bırakıldı

T24

Yazıcı: Bulunacaktı, bulunur yani...

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde Ankara Adalet Sarayı'na getirilen Ü.Y, "YGS'deki şifre" iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tarafından sorgulandı.Ü.Y, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.Savcılık sorgusu 40 dakika süren ve 2 sayfalık ifade veren Ü.Y'nin, sorgusunda, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği ve Bakan Hayati Yazıcı adına ÖSYM'ye herhangi bir elektronik posta göndermediğini iddia ettiği öğrenildi.Öte yandan çek suçu kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Ü.Y, buna ilişkin olarak Ankara Adalet Sarayı'nda nöbetçi savcıya ifade veriyor.Şanlıurfa'da bulunan Bakan Yazıcı, yerel bir televizyonda katıldığı programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin, ÖSYM'ye elektronik posta yollandığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da bir kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili sorusu üzerine Bakan Yazıcı, şöyle konuştu:''Bulunacaktı, bulunur yani... Türkiye'de teknik çok ileri, polisimiz de bu tür suç işleyenleri takip etmekte gerçekten uzmanlaştı. Emniyetin Bilişim Dairesi Başkanlığı var. Yine bu suçları soruşturmakla görevli yetkili Cumhuriyet savcılıklarında görev bölümü yapılmış. Ben daha önceki açıklamalarımda ifade ettiğim gibi, duyduğum gün, yani benimle ilgili benim ismim kullanılarak böyle bir sahteciliğin yapıldığını duyduğum ilk gün, 10 Mayıs. Aynı gün avukatıma talimat verdim. O gün ben Rize'deyim. Avukatım Ankara'da hemen o maileri inceledi. Suç duyurusunu yaptı. 'Bunlar bulunsun cezalandırılsın', dilekçenin özü bu.Savcılık bunu emniyete havale ediyor emniyet de araştırmalarını yaptı. İsimleri tespit etti sonra da o isimlerde suçu işlediği kanaatine vardıkları, mutlaka ellerinde veri var bu konuda, İstanbul'da yakalamışlar. Sorgusu yapılmak üzere Ankara'ya getiriliyor. Ben de az önce bu konuda bilgilendirildim'' dedi.Yazıcı, ''Gözaltı bir kişiyle sınırlı mı kalacak?'' şeklindeki soruyu da, ''Bilemiyorum. Çünkü o suçu kovuşturmaya, soruşturmaya yetkili yer savcılıktır. Savcılık adına işlem yapan Emniyet Bilişim Dairesi Başkanlığıdır. Onlar bunu yürütüyorlar'' şeklinde cevapladı.