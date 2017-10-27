Sahte doktoru Ekşi Sözlük’te ifşa ettiler

İstanbul’da yaşayan 31 yaşındaki E.T’nin kendini kalp cerrahı olarak tanıtıp, sosyal medyadan tanıştıktan sonra sevgili olduğu kadınları dolandırıldığı iddia edildi. Olay, Ekşi Sözlük yazarı ‘kargakargagaakdedi’nin ifşası ile duyuldu. E.T’nin sosyal medya adreslerinde gerçek bir doktorun fotoğraflarını kullanıldığı anlaşıldı, doktor Kavak olayla ilgili hukuki işlem başlattı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Mert Mercan adıyla sosyal medyada değişik platformlarda hesap açan E.T sevgili olduğu kadınların kiminden borç aldığı, kimine evine sattırmak istediği, kimine de "Çok ünlü bir CEO’nun babasının ameliyatını yaptım, o şirkete para yatır" dediği öne sürüldü. Bir internet sitesinde de kendine bir profil açan E.T.'nin profiline Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olduğunu yazdığı görüldü.

Kadrosunun Amerika’daki bir hastanede olduğunu söyleyen E.T, Marmara Üniversitesi’ne araştırma yapmak için geldiğini fakat evrim ile ilgili yazdığı makalesini "dekanın" basmadığını, bu sebeple görevinden ayrıldığını yazması üzerine bazı internet sitelerinde haber olmuş, Marmara Üniversitesi ise tekzip yayınlayarak kadrolarında bu isimde birinin bulunmadığını belirtmiş.

E.T’nin açtığı hesapların sahte, kendisinin doktor olmadığı ise hesaplarında kullandığı fotoğrafların doktor Engin Kavak’a ait olduğunun öğrenilmesi ile ortaya çıktı. Kavak olayla ilgili hukuki işlem başlattığını söyledi, kendi fotoğraflarını paylaşmasının çok sorun olmadığını ama bu olayın aynı zamanda doktorluk mesleğini karalamaya girdiğini söyledi.

Facebook’ta kendi fotoğraflarını gördüğünde altına yorum yazdığını ve bu kişiye mesaj attığını anlatan Kavak, insanlara da şu uyarıda bulundu:

"Doktor sitelerinden bilgi almayın, doktorları orada aramayın. Sağlık Bakanlığı’nın sayfasına girerek doktorunuzu arayabilir, her türlü sorunuza da oradan yanıt alabilirsiniz."