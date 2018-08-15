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Sahte doktor, çocuklara taciz iddiasıyla dövüldü

ŞANLIURFA,(DHA) - ŞANLIURFA'da kendisini doktor olarak tanıtıp parkta oyun oynayan kız çocuklarını taciz ettiği iddia edilen Abdullah K

15 Ağustos 2018 13:00

ŞANLIURFA,(DHA) - ŞANLIURFA\'da kendisini doktor olarak tanıtıp parkta oyun oynayan kız çocuklarını taciz ettiği iddia edilen Abdullah K.\'ya vatandaşlar linç girişiminde bulundu. Abdullah K., polis tarafından gözatına alındı.
Olay, dün akşam Tandoğan Mahallesi\'nde bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah K., kendisini doktor olarak tanıttığı kız çocuklarına taciz girişiminde bulundu. Bu sırada parkta oturan vatandaşlar, Abdullah K.\'yı tartakladı. Linç edilmek istenen Abdullah K., çevredeki polislerce gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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