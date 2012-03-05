Sahte danışman müdürleri yaktı

T24- Kendisini AK Parti danışmanı olarak tanıtan Güneş’e geçtiği illerde trafik eskortu veren trafik müdürleri hakkında soruşturma açıldı.

Milliyet'ten Tolga şardan'ın haberine göre, kendisini AK Parti TBMM Grup Başkanvekili’nin danışmanı olarak tanıtan, ancak daha sonra sahte danışman olduğu ortaya çıkan Mehmet Emin Güneş’e trafik eskortu veren trafik müdürlerine mahkeme yolu gözüktü.

Sahte danışmana trafik eskortu veren illerin valilikleri, “Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Kuruluşları Eskort Hizmetleri Yönetmeliği”ne uygun hareket edilmediği gerekçesiyle adli soruşturma izni verdi. İzmir, Aydın, Denizli, Burdur ve Antalya TrafiK Denetleme Şube müdürleri verilen izin doğrultusunda yargılanacak.

Gaziantep’te yaşayan inşaat mühendisi Y.G., tanımadığı bir kişinin kendisine ait telefon numarasını dağıtmasıyla polislerden tayin girişimi telefonları almasıyla savcılığa başvurdu. Y.G.’yi arayan polislerin büyük bölümünün Aydın ve Denizli bölgesinden olması nedeniyle savcılık soruşturması Denizli’ye kaydırıldı.

Her ilden eskort

Denizli Emniyeti’nin yaptığı araştırma sonucunda; Y.G.’nin telefonlarını dağıtan kişinin İzmir’den yola çıkan ve Antalya’ya giden Mehmet Emin Güneş olduğu anlaşıldı. Güneş’in İzmir-Antalya seyahati boyunca kendisini AK Parti TBMM Grup Başkanvekili danışmanı olarak tanıttığı ve güzergahtaki illeri, trafik polislerinin eskortu ile geçtiği ortaya çıkarıldı.

Bir gece Denizli Polisevi’nde konakladığı anlaşılan Güneş’in seyahati sırasında geçtiği illerin polis haber merkezlerini arayıp kendisine eskort tahsis ettirdiği tespit edildi. Adli soruşturma başlatıldı

Emniyette rahatsızlık

Antalya’da oto kiralama şirketi sahibi olan Mehmet Emin Güneş’in, geçen Ocak’ta kullandığı lüks otomobil ile kendisini AK Partili danışman olarak tanıtarak trafik eskortu tahsis ettirmesiyle ilgili olay Emniyet Genel Müdürlüğü’nde rahatsızlık yarattı.

Kamuoyundaki polis imajının olumsuz etkilenmesine neden olan olayın ortaya çıkmasından sonra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar’ın talimatıyla inceleme başlatıldı. EGM Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan görevlendirilen müfettişler, Güneş’e eskort tahsis edilen kentlere giderek trafik denetleme şube müdürlüğü bünyesinde ayrıntılı inceleme yaptı.

Kahvaltı bile yapmışlar

Yapılan incelemede, Güneş’e tahsis edilen eskort için herhangi bir talep incelemesi yapılmadığı anlaşıldı. Zanlı Güneş’in İzmir’den yola çıkmasıyla birlikte güzergahtaki diğer kentlerin polis haber merkezlerine yapılan uyarılarla eskort verildiği saptandı. Denizli’de, Güneş ile eskort görevi yapan polislerin birlikte sabah kahvaltısı yaptığını anlaşıldı.

Tespitlerin ardından müfettişler, trafik müdürleri hakkında adli soruşturma açılması amacıyla “soruşturma izni” istedi. Savcılıklarca adli soruşturma yapılacak. Polis müdürleri hakkında ayrıca disiplin soruşturması yürütüleceği öğrenildi.