Sahte CV ile sekse 15 yıl hapis

İnternet ortamında kendini diplomat oğlu bir mimar olarak tanıtıp kadınları evlenme vaadiyle kandıran işsiz Cengiz Şimşek, sahte unvan kullanarak ilişkiye girdiği için suçlu bulundu. Yargıtay bu ilişki biçimini nitelikli cinsel saldırı saydı. Şimşek, 15 yıl ceza aldı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, polis kayıtlarında “Bin bir surat” olarak yer alan, evli ve iki çocuk babası Cengiz Şimşek, tanıştığı kadınlara kendisini Hamburg Üniversitesi’nden mezun mimar, Mısır’da görev yapan bir diplomatın oğlu olarak tanıttı. Ankara’da sahte mimarlık ofisi kuran Şimşek, şebeke üyelerini kız kardeşi, ağabeyi, ablası olarak tanıtarak kurbanlarının güvenini sağladı. Ankara’da nikâh kıydığı N.D. isimli kadını kandırmak için Çankaya Belediyesi’ne giderek kan örneği verdi, eve sahte memur getirerek mizansen nikâh kıydırdı.

İki sevgili ve karısı aynı evde

Şimşek, şebekenin üyesi eski sevgilisi Nurşan Ayana’yı avukat sevgilisi A.K.’ye kız kardeşi olarak, Gülüşen Duysak’ı da kuzen olarak tanıttı. Şimşek ve avukat sevgilisi A.K., evlenene kadar aynı evde birlikte yaşadı. Avukat A.K.’nin talebi doğrultusunda düğünün Mersin’de yapılmasına karar verildi. Bir otelde yapılan düğün töreninde şüpheli Nazife Şimşek (gerçekte Cengiz Şimşek’in annesi) teyze, Hasan Hüseyin Kara teyze oğlu, Hüseyin Kalpak dayıoğlu, Nurşen Ayana kardeş rolünde (gerçekte sevgili), Gülüşen Duysak (gerçekte sevgili) ise kuzen rolünde katıldı. Düğün esnasında takılan ziynet eşyaları ve paraları da şüpheliler aldı. Şimşek’in girişimleriyle daha büyük ev alma bahanesiyle A.K.’ye ait ev sattırıldı, bankadan kredi çektirildi.

Gizli kamera arşivi

Şikâyet üzerine tutuklanan Cengiz Şimşek’in evinde ele geçirilen bilgisayar, harddiskler ve CD’lerde 20 ayrı kadına ait cinsel içerikli görüntüler bulundu. Şantaj amaçlı bu görüntülerin şehir ve isimlere göre alfabetik olarak kaydedildiği belirlendi. Kimlikleri tespit edilen birçok kadın, korkudan şikâyetçi olmazken sadece iki kadın şikâyetçi olup mahkemede ifade verdi. Halen tutuklu bulunan Şimşek, Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Mahkeme ilk kararında iki ayrı olayda Şimşek’i “örgüt yöneticiliği”, “özel hayatın gizliliğini ihlal”, “sahte kimlik kullanma”, “dolandırıcılık” suçlarından 11 yıl hapse mahkûm etti. Mahkeme Şimşek için iki ayrı kadınla girdiği cinsel ilişkiyi gönül rızasıyla olduğuna kanaat getirip beraat kararı verdi. Diğer 5 şüpheli 1 ila 3 yıl arasında değişen hapis cezasına mahkûm oldu.

Bilse ilişkiye girmezdi

Mağdur N.D.’nin avukatı Barış Ozan Vural, şüpheliye “cinsel saldırı” suçundan beraat verilmesi üzerine kararı temyiz etti. Yargıtay 14’üncü Ceza Dairesi, “Sahte unvan kullanarak ilişkiye girmek nitelikli cinsel saldırı olur, yalancı ve işsiz olduğunu bilse ilişkiye girmezdi” diyerek kararı bozdu. Dosyayı yeniden inceleyen Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi Şimşek’i “nitelikli cinsel saldırı” suçundan da 15 yıl hapse mahkûm etti.