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''SAHTE ÇÜRÜK''TE 4 TAHLİYE İSTANBUL (A.A)

01 Ekim 2010 19:39

-''SAHTE ÇÜRÜK''TE 4 TAHLİYE  İSTANBUL (A.A) - 01.10.2010 - ''Sahte çürük raporu'' soruşturması kapsamında tutuklu olan 8 sanıktan 4'ü tahliye edildi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık ve avukatlarının tahliye taleplerini değerlendirerek, mevcut delil durumu, tutuklama tarihi ve suç vasıflarının değişme ihtimalini göz önünde bulundurmak suretiyle tutuklu 8 sanıktan Tahir Mete Turan, Fehmi Suna, Taylan Özgür Düşko ve İsmail Es'in tahliyelerini kararlaştırdı.  Mahkeme heyeti, 17 sanıklı dava kapsamında tutuklu olan diğer 4 sanığın tahliye taleplerini ise reddetti.  

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