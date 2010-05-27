'Sahte Çürük Raporu' iddianamesi Çolakkadı'da

T24 - "Sahte Çürük Raporu" soruşturması kapsamında 8'i tutuklu 17 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çolakkadı'ya sunuldu. Bu arada Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hazırlanan iddianamede müşteki olarak yer aldı.





Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hikmet Usta tarafından hazırlanan ve Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 17 şüphelinin çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edilen iddianamede, "örgüt yöneticisi" olmakla suçlanan Hakim Albay Üçok'un, bir numaralı şüpheli olarak yer aldığı belirtildi.





Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, iş kadını Sibel Çarmıklı ile oğlu Murat Çarmıklı'nın da "şüpheli" olarak bulunduğu kaydedildi.





8'i tutuklu 17 şüpheliye ilişkin hazırlanan ve şüphelilere 60 eylemle ilgili suçlama yöneltilen iddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çolakkadı'nın incelemesinin ardından Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden seçilecek bir mahkemeye gönderilecek.

