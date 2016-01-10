Sahte CEO'lar Fransa'yı dolandırdı

Fransa'da CEO rolü yapan kişiler 2010 yılından bu yana toplam 15 bin şirketten 545 milyon Euro çaldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Fransa’da CEO (en üst dereceli yönetici) rolü yaparak küçük ve orta ölçekli şirketlerin muhasebecileri ile iletişime geçen ve bir dizi sahte e-posta ve telefon görüşmesi yardımıyla onları kendi hesaplarına para aktarmaya ikna eden dolandırıcıların 2010 yılından bu yana toplam 545 milyon Euro çaldığı açıklandı.

Dolandırıcıların Fransa’da “Yönetici dolandırıcılığı” adı verilen bu yöntemi kullanarak toplam 15 bin şirketten para almayı başardığı belirtildi.