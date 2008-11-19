Sahte çeke dikkat!

Finansal krizden yararlanmak isteyen bazı kişilerin, sahte çek kullanımı yoluyla ya da normal çeki gününde ödememek için 'çek, inisiyatifim dışında alındı' bildiriminde bulunarak alacaklılarını aldatma yoluna gittiği bildirildi.



Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Baş, finansal krizden yararlanmak isteyen bazı kişilerin sahte çek kullanımı yoluyla ya da normal çeki gününde ödemeyip vadeyi uzatmak için 'çek, inisiyatifim dışında alındı' bildiriminde bulunarak alacaklılarını aldatma girişiminde bulunduğunu söyleyerek dikkatli olunmasını istedi.



Şaban Baş, yaptığı yazılı açıklamada, piyasalarda yaşanan nakit sıkıntısı ve giderek gerileyen iş hacmini fırsat bilen bazı kişilerin, sahte evrakla alışverişe yöneldiklerini belirtti.



Özellikle son dönemde sahte ya da kopyalanmış çek şikayetlerinin arttığını bildiren Baş, üyelerinin, alışveriş ya da iş yaptıkları kişilerden söz konusu işleme ait evrakın aslını almaları gerektiğini ifade etti.



Baş, küresel ekonomik krizin etkilerinin Türkiye'deki ağırlığını giderek fazla hissettirmeye başladığını ve piyasalarda son derece ciddi bir durgunluk yaşandığını belirterek, açıklamasında şunları kaydetti:



"Kriz ortamı dolayısıyla normal süreçte malını 2-3 ay vade ile satan tüccar, günü kurtarmak amacıyla vade süresini 7-8 ay kadar uzatma durumunda kalmakta. Bu durumu fırsat bilen bazı dolandırıcıların, vade süresini kısa tutarak sahte çekle alışveriş yapma girişimlerini üyelerimizden gelen şikayetlerden öğrenmiş bulunuyoruz. Bu şikayetleri değerlendirdiğimizde söz konusu dolandırıcıların farklı yöntemler kullandıkları gözlendi. Şikayetlere bakıldığında, çeklerin kopyalanarak aynı seri numarasıyla bir kaç ayrı yerde kullanılması ya da normal çeki faks yoluyla ulaştırıp, ardından da iptal edilmesinin yoğunlukta olduğu gözlendi.



Ayrıca son zamanlarda, nakit sıkıntısına düşen bazı kişi ve kuruluşların, kullandıkları çekin vadesi gelmeden ilgili bankaya başvurarak, 'çek inisiyatifim dışında alınmıştır' başvurusunda bulundukları da görüldü. Bu şekilde, gününde yapılması gereken ödemenin mahkemeye taşınarak zaman kazanılması amaçlanmakta. Ancak bunu yaparken alacaklı durumda görülen kişinin yasal anlamda zor durumda kalmasına da neden olunmakta, böylelikle telafisi son derece zor olan sıkıntılar yaşanmakta."



Üyelerinden, bu tür olumsuzluklarla karşılaşmamaları için çekleri bankadan ayrıntılarıyla sorgulamalarını isteyen Baş, şu uyarıda bulundu:



"Çekin doğruluğu, çek sahibi firma ya da kişinin güvenilirliği mutlaka teyit edilmeli. Çekin aslını alıp, firma ya da kuruluşu soruşturmadan mal teslimi yoluna gidilmemeli. Aksi taktirde, zaten zor günler yaşayan üyelerimiz telafisi mümkün olmayan olumsuzluklarla karşı karşıya kalabilirler."

