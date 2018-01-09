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Sahte çağrı merkezi dolandırıcıları adliyeye sevk edildi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK merkezli İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Bilecik'te düzenlenen operasyonda, çağrı merkezi üzerinden ulaştıkları kişileri sağlık sigortası yapma veya yenileme vaadiyle kredi kartı bilgilerini alarak dolandırdıkları

09 Ocak 2018 12:34

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK merkezli İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Bilecik\'te düzenlenen operasyonda, çağrı merkezi üzerinden ulaştıkları kişileri sağlık sigortası yapma veya yenileme vaadiyle kredi kartı bilgilerini alarak dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4\'ü kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sahte çağrı merkezi üzerinden aradıkları kişileri, sağlık sigortası yapma veya yenileme vaadiyle kredi kartı bilgilerini alarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip ardından geçen cuma günü, Zonguldak, İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Bilecik\'te eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 4\'ü kadın 9 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şebekenin bu yolla 40\'a yakın kişiyi dolandırdığı, sayının da artabileceği belirtildi.

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