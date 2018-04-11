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Yaşam

Sahte bomba ihbarı yapan ünlü aktör kefaretle serbest kaldı

‘Silikon Vadisi' filminin ünlü oyuncusu, 18 Mart'ta Amtrak trenindeyken polisi arayarak bir kadının bombalı çanta taşıdığı ihbarında bulunmuştu

11 Nisan 2018 20:29

ABD’li aktör T.J. Miller, geçen ay trende sahte bomba ihbarı yaptığı için tutuklandı.

New York’taki Laguardia Havalimanı’ndayken, kasıtlı olarak yanlış bilgiyi yayma suçundan tutuklanan Miller’a atfedilen suç, beş yıla kadar hapis cezası içeriyor. Miller, 100 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

‘Silikon Vadisi’ filminin ünlü oyuncusu, 18 Mart’ta Amtrak trenindeyken 911 acil hattını arayarak bir kadının bombalı çanta taşıdığı ihbarında bulundu. Tren Westport’tayken durdu ve trende bomba araması yapıldı. Arama sonucunda herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı.

Olayın peşini bırakmayan polis, Miller’ın iftira attığını düşünerek inceleme başlattı.

Son olarak Deadpool 2 ve Ready player One ile beyaz perdede görünen Miller, yolculuk esnasında sadece bir kadeh alkol aldığını belirtse de diğer yolcularla konuşan polis, Miller’ın çok daha fazla alkol aldığı bilgisine ulaştı.

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T J Millersahte ihbarbomba

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