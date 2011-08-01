-SAHTE BELGEYLE YASA DIŞI ORGAN NAKLİ İSTANBUL (A.A) - 01.08.2011 - Yasa dışı organ nakli yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliye sevk edilen zanlıların, organ verecek kişilere, organı alanın akrabaları adına sahte belge düzenledikleri bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medya ve elektronik posta yolu kullanılarak, organlarının alınması amacıyla insanların kaçırıldığı yönünde bilgiler gelmesi üzerine konunun incelemeye alındığı kaydedildi. Adli Tıp Kurumu Başkanlığının yaptığı çalışmalarla son 10 yılda yapılan tüm otopsilerde iddiaları doğrulayan bulgulara rastlanmadığının öğrenildiği belirtilen açıklamada, İstanbul Sağlık Müdürlüğü ile yapılan iş birliği sonucu, İstanbul'da yapılan 246 organ nakli dosyasının incelendiği ve şüpheli görülenlerle ilgili adli çalışma yapıldığı bildirildi. Açıklamada, bu çerçevede Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 29 Temmuz 2011'de düzenlenen operasyonla zanlıların gözaltına alındığı belirtildi. ''Örgütlü halde organ ticareti'' suçu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar ve incelemeler sonucunda, bir suç grubunun, organ nakline acil ihtiyaç duyanlar ile maddi problemleri olup paraya ihtiyaç duyan kişilere aracılık ederek yasa dışı organ nakli yaptırdıkları ve yüksek miktarlarda menfaat temin ettiklerinin belirlendiği, suç grubunun organ nakli için gerekli yasal prosedürleri, kimlik belgelerinde sahtecilik yapmak suretiyle yerine getirdiği, organ verecek kişilere, alıcının akrabaları adına sahte belge tanzim ettirdiğinin anlaşıldığı ifade edildi. Açıklamada, yakalanan kişilerden 12'sinin ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma'', ''organ ve doku ticareti yapma'' ve ''resmi belgede sahtecilik'' suçlarından haklarında yasal işlem yapılarak adli mercilere sevk edildiği bildirildi.