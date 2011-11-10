'Sahte belgeyi gösterin inceleyelim'

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Adalet Bakanlığı açıklamasında AİHM nezdindeki savunmaların Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda ilgili bakanlık ve kurumların hazırladığı bilgi ve belgeler üzerinden yapıldığı ifade edildi.Dişişleri Bakanlığı’nın hükümet savunmasını hazırlamadan önce Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan belge ve görüş istediği belirtilen açıklamada, ''Dışişleri Bakanlığı, ilgili kuruluşlardan aldığı bilgi ve belgelere dayanarak ülke savunmasına son şeklini vermiş ve AİHM'e sunmuştur" ifadesine yer verildi.Açıklamada, "hangi bilgi ve belgelerin 'sahte' olduğunun belirtilmesi halinde iddia ile ilgili gerekli incelemeler yapılacaktır'' denildi.