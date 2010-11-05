-SAHTE BANKNOT MATBAASI ANKARA (A.A) - 05.11.2010 - Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda, sahte banknot basılan matbaa ortaya çıkartıldı. Olayla ilgili 11 kişi yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri bir istihbaratı değerlendirerek, piyasaya sahte para süren bir grubu tespit etti. Mali polisin yaptığı çalışmada sahte banknotların İstanbul'da bir matbaada basılarak Ankara'nın da içinde bulunduğu çeşitli illerde piyasaya sürüldüğü belirlendi. Kalpazanların söz konusu sahte banknotlarla alışveriş yoğunluğunun bulunduğu kurban pazarlarında piyasaya sürmeyi planladıkları ortaya çıkartıldı. İstihbarat çalışmalarının ardından mali polis, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izin çerçevesinde İstanbul, Adana, İzmir, Konya ve Ankara'da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon çerçevesinde Ankara ve Adana'da birer, İstanbul'da 7 ve Konya'da 2 kişi olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alındı. Polis, İstanbul'da sahte banknotları basan bir matbaayı ortaya çıkartırken, gözaltına alınan kişilerin gösterdikleri adreslerde yapılan aramalarda 362 bin 200 dolar, 2 adet 500'lük avro, 2 adet 200'lük avro, 15 Adet sahte 200, 12 adet sahte 100, 1 adet sahte 50, 13 adet sahte 20 liralık banknotlar, 4 adet dişili erkekli 1 YTL kalıbı, 6660 adet 3'lü tabaka halinde Atatürk gizli portresi ve emniyet şeridi asılı para kağıdı, 7 adet 20, 50 ve 100 ibarelerin yazılı bulunduğu filmler, 2 adet kağıt kesme aleti, 1 adet sahte nüfus cüzdanı ve 1 adet hard disk ele geçirildi. Kalpazanlarla birlikte 1 adet silahında ele geçirildiği operasyonda, bazı firmalar tarafından kullanılan çok sayıda yemek fişleri de elde edildi. Ankara Emniyetinde sorgulamaları tamamlanan zanlılar, ''sahte para basmak ve basılan paraları piyasaya sürmek amacıyla suç örgütü oluşturmak'' suçlamasıyla mahkemeye sevk edildiler.