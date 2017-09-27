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Sahte altınla dolandırıcılıktan serbest kaldı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU'da, kuyumcuyu sahte altın bozdurarak  dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 58 yaşındaki S

27 Eylül 2017 19:54

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU\'da, kuyumcuyu sahte altın bozdurarak  dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 58 yaşındaki S.A.A., sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
S.A.A., kent merkezindeki alışveriş merkezinde bulunan kuyumcuya girerek altın bilezik ve künye bozdurmak istediğini söyledi. S.A.A., kuyumcuya verdiği 5 bilezik ve 1 künye karşılığında 3 bin 700 TL değerinde altın aldı. Kısa süre sonra bilezikler ve künyenin sahte olduğunu fark eden kuyumcu, polisi arayarak ihbarda bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerinden eşkal ve kimliği belirlenen S.A. A., polis ekipleri tarafından İnebolu İlçesinde kaldığı otelde gözaltına alındı. Polisteki sorgusundan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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