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Sahte altın satan Suriyeliler yakalandı

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de internet üzerinden sahte altın satan Suriye uyruklu 5 kişi yakalanarak gözaltına aldı

19 Aralık 2017 14:06

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de internet üzerinden sahte altın satan Suriye uyruklu 5 kişi yakalanarak gözaltına aldı.
Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte altın dolandırıcılığıyla ilgili ihbarı değerlendirerek, bir adresi takibe aldı. İnternet üzerinden \'Bizde Osmanlı dönemine ait altınlar var\' diyen Suriye uyruklu kişilerin önce gerçek altınları gösterip, ardından sahte altınları sattıkları belirlendi. Bunun üzerine İnönü Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan eve operasyon düzenleyen polis, Suriye uyruklu Y.M., M.E.U., U.E.H., A.H. ve S.A. yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 308 sahte altın, 10 captagon uyuşturucu hap, 3 bin 801 dolar, 1365 TL, bin Venezüella bolivarı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 Suriyeli götürüldükleri Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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