Sahte ajansla dolandırdı

T24- İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde, gazetelere ‘manken aranıyor’ ve ‘dizi filmlere oyuncu aranıyor’ ilanları verip, ardından da kendisine müracaat edenlerden eğitim, kayıt adı altında paralar alarak dolandırıcılık yapan A.C.G., yakalandı. Aynı suçtan sabıkalı olan şüphelinin, mankenlik ajansınının da kaydının olmadığı ortaya çıktı.

Olay, dün polisa başvuran S.D'nin ajans sahibi A.C.G tarafından 500 lirasının alınarak dolandırıldığı ihbarında bulunmasıyla ortaya çıktı.





Gözaltına alınan A.C.G.'nin, daha önce de aynı yöntemle kendisine başvuran B.A. ile T.S.'yi 500'er lira dolandırdığı anlaşıldı. Dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından poliste kaydı bulunan A.C.G., işlemlerin ardından Adliye'ye sevk edildi.