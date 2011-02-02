Sahte aile hekimleri yakalandı

T24 - Kendilerini aile hekimi olarak tanıtarak girdikleri evdeki kadını bayıltıp ziynet eşyaları ile bilgisayarını çalan iki kişi başka kurbanların kapısında yakalandı.



Antalya’nın Muratpaşa İlçesi’nde, 24 Ocak akşamı takım elbiseli iki kişi, ev kadını Selma Gül’ün (28) oturduğu dairenin kapısını çalarak (28) kendilerini aile hekimi olarak tanıttılar. Genç kadına tetanoz iğnesi diye bayıltıcı etkisi olan bir ilaç enjekte eden şüpheliler, evdeki ziynet eşyaları ile dizüstü bilgisayarı çalıp kaçtı. İki yaşındaki kızının uyandırdığı Selma Gül’ün şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı. Polis, dün öğle saatlerinde Güzeloba Mahallesi’ndeki evlerin kapı zillerini çalan takım elbiseli bir kişi olduğu ihbarı aldı.





'Ben hırsız mıyım?'



Kısa araştırmanın ardından elinde siyah çanta ve medikal malzeme bulunan 40 yaşındaki Mehmet Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Mehmet Ö., “Ben hırsız mıyım? Sağlık ürünleri satıyorum. Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı kapıdan satış yetki belgem var” dedi. Aynı mahalleden gelen bir başka ihbar üzerine gözaltına alınan İdris İ. (33) ile Mehmet Ö., Selma Gül ve komşuları tarafından da teşhis edildi. İki şüpheli adliyeye sevk edildi.





