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SAHTE 1 MİLYON DOLARIN ELE GEÇİRİLDİĞİ OPERASYONDA 13 TUTUKLAMA 

  Çağatay KENARLI İstanbul DHA  İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin  İstanbul merkezli 9 ilde düzenlediği sahte para operasyonunda 13 kişi tutuklandı

01 Aralık 2017 13:46


 
Çağatay KENARLI İstanbul DHA 
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin  İstanbul merkezli 9 ilde düzenlediği sahte para operasyonunda 13 kişi tutuklandı. Polis ekipleri 17 Kasım\'da İstanbul, Adıyaman, Edirne, Antalya, Şanlıurfa, Samsun, Kahramanmaraş, Trabzon ve Elazığ\'da düzenlediği operasyonda 52 adrese baskın yaparak 26 kişiyi gözaltına almıştı. Yapılan operasyonda 1 milyon Amerikan doları, 10 bin lira, para basımında kullanılan makineler, kağıtlar, hologramlar, sahte kimlik ve çok sayıda kimlik fotokopileri ile 3 tabanca ele geçirilmişti. 
 
13 TUTUKLU, 13 ADLİ KONTROL
Gözaltına alınan 26 şüpheli Vatan Caddesi\'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13\'ü çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 13\'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
 
SAHTE 1 MİLYON DOLARIN ELE GEÇİRİLDİĞİ OPERASYON POLİS KAMERASINDA
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde polis ekiplerinin evlere girmesi evlerde ve işyerlerinde yapılan aramalar kaydedildi. Görüntüler, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin adliyeye sevk edilmesiyle son buldu.
  
Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Polislerin evlere girmesi
-Yapılan aramalar
-Matbaa makinelerinden görüntü
-Ele geçirilen sahte dolarlar
-Şüphelilerin adliyeye svk edilmesi 
-Genel ve detaylar 
 

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