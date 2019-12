'Sahneyi herkes görebilsin diye tasarladım'

T24

Willie Williams adı pek duyulmamış olsa da, şu anda dünyanın en önemli sahne tasarımcısı durumunda. U2’nun 360 turnesinde stadyumları bayram yerine çeviren kişi. Her yandan seyredilebilen ve dünyada ilk kez gerçekleştirilen 360 derece açılı sahne onun eseri. Öte yandan U2’nun bugüne kadar verdiği ve her biri iz bırakmış War, Unfogettable Fire, Joshua Tree, Zoo TV, Lovetown, Elevation, Vertigo turnelerinin de sahne ışık tasarımcısı. Bugüne kadar David Bowie, The Rolling Stones ve George Michael gibi isimlerle de çalışmış. Nasıl mı?“1982’ydi. Gruplar için ışık tasarımı yapıyordum ve U2’yu çok seviyordum. Bir gün yanlarına gidip ‘Sizin iyi bir sahne tasarımına ihtiyacınız var’ dedim. İkna etmeyi başardım galiba. O zaman bu zaman beraberiz.”Vertigo turnesinin (2005-2006) sonlarıydı. Grupla sonunda bir araya gelecek fırsatı bulmuştuk. Konuşmalarımızda en çok neyin eksikliğini hissettiklerini, neye ihtiyaçları olduğunu bulmaya çalışıyorduk. 360 derecelik bir sahne performansı fikrinin ortaya çıkması o günlere rastlıyor.Grupla çalışırken her zaman fazla provaya gerek olmayan çözümler üretmeye dikkat ettim. Prova gerekli olduğunda da bunu başkalarıyla yaptık. Çünkü prova yapmaktan nefret ediyorlar. Seyirci olmadan orada durup çalmaktan hoşlanmıyorlar. İlk konser Barselona’daydı (30 Haziran, Nou Camp). İnanılmaz ama konserden iki saat önce geldiler, provasız çıktılar ve mükemmel bir açılış oldu.Bu sahnede baştan sona bir prova yapmamışlardı ama elbette ne yaptığımızı biliyorlardı. Yıllardır birlikte çalışmamızın verdiği bir rahatlık ve güven herhalde.Ben konsepti tasarladım. Elbette kalabalık bir ekip sahnenin kurulup kaldırılmasından ve taşınmasından sorumlu. Ama ben de geziyorum. Bundan önceki iki turnede bu kadar değil ama 360o Turnesi’nde neredeyse her konsere gidiyorum. Çünkü bu benim başyapıtım. Onunla birlikte olmak istiyorum. Eğlenceyi kaçırmak istemiyorum.Evet. Çünkü dört bir yanı insanlarla çevrili olmalı. Sadece yerde değil, sahne seviyesinin üzerinde de insanlar olmalı. Bunu ancak stadyumlarda yapabilirsiniz.Fotoğraflarını gördüm. Aslında dünyanın neredeyse bütün statlarını gördüm diyebilirim. Ve inanın hepsinde de bu şov harika sonuç veriyor. Sahneye ne kadar yakın ya da uzak olduğunuzun bir önemi yok. Her noktada duran insan için tasarlandı. Bütün stadın mutlu olması için çok düşündüm.Sahne tasarımının ilginç yanı, aslında gişeyi etkilememesidir. İnsanlar bilet alır, konsere gelir ve sahneyi görürler. İyi sahne tasarımının iyi tarafı o insanları uzun vadede sonraki şovlara getirmektir. Ama bu sefer sahne önemli. Herkes U2 kadar bu ilginç sahneyi de merak ediyor.Evet bu doğru. Günümüzde sahne tasarımının bu yönü iyice ön plana çıktı. Ama yine de söylemem lazım, seyirci oraya her zaman sevdiği grubu izlemeye gider. Bizim işimiz bu karşılaşmayı unutulmaz bir deneyim haline getirmek.Aslında ne yapacağımı gayet iyi biliyorum ama sana söylersem seni öldürmek zorunda kalırım (gülmedi). Teknoloji inanılmaz imkânlar sunuyor. Bugün hayal ettiğin neredeyse her şeyi sahnede yapabilecek durumdasın. Ancak parlak bir fikir yoksa bunlar işe yaramaz. Yani aslında sahne tasarımında trendlerden değil, fikirlerden bahsetmek daha doğru. Sırada yine yapılmamış, denenmemiş bir şey olacağını söyleyebilirim.Bugün benim doğum günüm. U2 konserinde kutlamayı düşünüyorum.(Milliyet)