T24 - Sahnede aniden fenalaşan Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçısı Halil Ayan, hayatını kaybetti.

Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Fatih Dokgöz yaptığı açıklamada, dün Haluk Ongan Sahnesi'nde oynadıkları ''İstibdat Kumpanyası'' adlı oyunun 15. dakikasında Halil Ayan'ın fenalaştığını belirterek, ''Bir anda yere düştü. İlk müdahaleyi burada kendisine yaptık'' dedi.

Ayan'ı daha sonra Ahi Evren Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'ne götürdüklerini ifade eden Dokgöz, ''Burada yapılan müdahalelerden sonra Halil Ayan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ağabeyimiz Ayan kurtarılamadı'' diye konuştu.

Ayan'ın ilk belirlemelere göre çok ileri derecede zatürreye bağlı solunum yetmezliğinden öldüğünün kendilerine iletildiğini kaydeden Dokgöz, domuz gribi olup olmadığına dair tahlillerin yapıldığını, bunun sonucunun daha sonra belli olacağını söyledi.

Dokgöz, Halil Ayan'ın yaklaşık 20 yıldır tiyatro oyunculuğu yaptığını da belirterek, şunları kaydetti:

''Halil Ayan, uzun yıllardır Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda görev yapıyordu. Herkes tarafından çok sevilen bir ağabeyimizdi. İkimizin yer aldığı bir sahnede öldü. Seyircilerin gözü önünde hayatını kaybetti. En çok sevdiği yerde, sahnede öldü.''

Ayan için yarın Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde tören düzenleneceği bildirildi.



Halil Ayan hayatını kaybettiği 'İstibdat Kumpanyası' adlı oyunda...



Halil Ayan

43 yaşında hayatını kaybeden Halil Ayan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden 1991 yılında mezun oldu, aynı yıl Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. Ayan, 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. İstanbul Şehir Tiyatroları, Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Tevfik Gelenbe

Tiyatrosu, Ankara Birlik Tiyatrosu, Ali-Ayşegül Atik Çocuk Tiyatrosu gibi özel tiyatrolarda ve televizyon dizilerinde oynayan Halil ayan, 2003 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosu'na geçici görevle geldi.