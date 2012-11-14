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Madonna sahnede mastürbasyon yaptı!

Daha önce verdiği konserlerde soyunan Madonna, bu kez de sahnede mastürbasyon yaptı

14 Kasım 2012 16:02

ABD başkanlık seçimleri ile ilgili "Obama seçilirse çırılçıplak soyunacağım" diyen Madonna, New York'taki konserinde mastürbasyon yaptı.  

\Hayranları çırılçıplak soyunmasını beklerken Madonna, sahnede siyah pantolonunu çıkarıp mastürbasyon yaptı ve piyanist ile samimi bir görüntü sergiledi.

Hayranları sosyal paylaşım sitelerinde Obama'nın seçim zaferini kazanması halinde soyunacağını açıklayan Madonna'dan daha cesur hamleler beklediklerine dair yorumlar yazdı.

Şarkıcının New York konserinde boy gösteren PSY, Madonna ile birlikte "Gangnam Style" ve "Give It To Me" şarkılarını söyledi. Madonna'nın müthiş Gangnam Style dansı izleyenleri coşturdu. Performansın sonunda Madonna kendini PSY'nin kollarına attı ve Koreli şarkıcıya teşekkür etti. Bir Madonna hayranı olan PSY böylece en büyük arzularından birini gerçekleştirmiş oldu.

HabertTürk'te yer alan habere göre 12 yaşındaki oğlu Rocco da piyanonun üzerine çıkıp bacaklarını açan, yerlerde sürünen ve silahı yalayan 54 yaşındaki annesini en ön sıradan izledi.

Madonna konser sonunda oğlunu sahneye alıp sarıldı.

 

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