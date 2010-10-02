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Yaşam

Sahnede evlenme teklifi

Sivas Devlet Tiyatrosu'nun 'Gulyabani' adlı oyunun sonunda, tiyatronun sanatçılarından Mustafa Yıldıran, meslektaşı Esra Ertör'e sürpriz yaparak sahnede evlilik teklif etti.

02 Ekim 2010 03:00

T24 - Sivas Devlet Tiyatrosu'nun 'Gulyabani' adlı oyunun sonunda, tiyatronun sanatçılarından Mustafa Yıldıran, meslektaşı Esra Ertör'e sürpriz yaparak sahnede evlilik teklif etti.
 

Sivas Devlet Tiyatrosu, 2010-2011 tiyatro sezonunu, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanından Lale Oraloğlu'nun oyunlaştırdığı ''Gulyabani'' adlı oyunu sergileyerek açtı.


Yönetmenliğini Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Mehmet Akay'ın üstlendiği oyunda Gülin Ersoy, Fulya Ülvan, Nesimi Kaygusuz, Cevat Duman, Fırat Topkorur, Filiz Demiralp ve Kerem Yücel rol aldı.


Büyük beğeni toplayan oyunun bitiminde sahneye çıkan SDT Müdürü Emre Başer, bugün izleyenlere bir sürprizlerinin olduğunu belirterek ''Gulyabani'' adlı oyunda rol almayan SDT sanatçılarından Mustafa Yıldıran'ı sahneye davet etti.


Mustafa Yıldıran, 4 yıl önce Sivas'a geldiğinde bu şehir hakkında hiçbir şey hissetmediğini belirterek, ''Fakat şu an bu şehre aşığım diyebilirim. Çünkü ben Sivas'ın o güzel kalbini, derin duygu dolu gözlerini burada, bu sahnede gördüğüm an çarpıldım. Sivaslıydı, çok güzeldi. Artık gözlerimi ondan alamıyorum'' dedi.


Seyirciler arasında bulunan Yıldıran'ın kız arkadaşı SDT oyuncularından Esra Ertör, bu sözlerin ardından büyük alkışlarla sahneye çıktı.


Sahnenin girişinde beklemesini istediği Ertör'e doğru diz çökerek evlenme teklif eden Mustafa Yıldıran, ''Benimle evlenir misin?'' diye sordu.


Büyük alkışlarla karşılanan teklifin ardından oldukça duygulandığı gözlenen Ertör, '' evet'' diyerek Yıldıran'ın evlenme teklifini kabul etti.


Daha sonra Yıldıran, Sivas Garnizon Komutanı Tuğgeneral Muammer Bayram'ın sahneye getirdiği yüzüğü Ertör'ün parmağına taktı.


Mustafa Yıldıran, çok heyecanlandığını belirterek, ''Böyle bir sürpriz düşündük. Arkadaşlar da sağ olsunlar destek çıktılar'' dedi.


Esra Ertör ise ''Çok sürpriz oldu, çok sevindim'' diye konuştu.

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