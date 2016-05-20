Sahneden düşen Fatih Ürek: 38 kilo verdim, uçtum, nazara geldim

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne alan ünlü sanatçı Fatih Ürek, sahnede dengesini kaybederek düştü. Nazara geldiğini ifade eden Ürek'e ilk müdahale sahnede yapıldı. Ürek, "98 kiloydum, 38 kilo verdim. Bu durum sahne performansıma da yansıdı, uçtum" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Gümbet'te sahne alan ünlü sanatçı Fatih Ürek, şarkı söylediği esnada dengesini kaybederek yere düştü. Elinden yaralanan ünlü sanatçıya ilk müdahale sahnede yapıldı. Eline yara bandı takılan Ürek, nazara geldiğini ifade ederek programına devam etti.



"İlk defa sahnede düştüm"



Bodrum'da sahneye çıkan Ürek, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 2 bin kişi ünlü sanatçıyı dinlemeye geldi. İlk şarkısını söyledikten sonra hayranları ile konuşan Ürek, ikinci şarkısını söylerken sahnede yürürken bir anda ayağı kayarak düştü. Neye uğradığını şaşıran ünlü şarkıcı yerden kalkarak şarkıyı seslendirmeye devam etti. Elinden yaralanan Ürek şarkıyı tamamladıktan sonra hayranlarından birinin uzattığı yara bandı ile elini bantladı. Ürek nazara geldiğini ifade ederek, "Elim kesildi şarkıyı çalmayın. Bir anda düştüm. Nazara geldim. Hayatında ilk defa sahnede düştüm" şeklinde konuştu. Ürek kısa bir aranın ardından kaldığı yerden sahnesine devam etti. Gece geç saatlere karar süren konserde yerli ve yabancı turistler doyasıya eğlendi.

"Uçtum"

Sahne öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fatih Ürek, gazetecilerin 'kilo vermeniz sahne performansınıza da yansıdı mı?' sorusuna, "Uçtum" diyerek cevap verdi. Ünlü şarkıcı, "98 kiloydum, 38 kilo verdim. Bu durum sahne performansıma da yansıdı, uçtum. sahnede kendimi daha rahat hissediyorum. Mutlu hissediyorum" dedi.

Kıyafetlerini daraltıp giydiğini söyleyen Ürek, "Ameliyatına o kadar yüksek meblalar ödemedim ama kıyafetlerimi daraltmam ile beraber ameliyat biraz masraflı oldu. Sahne kıyafetlerimi yeni yaptırıyorum ama günlük kıyafetlerimizi, pantolonlarımızı daraltıyoruz" dedi.

Yeni iki projesinden de bahseden Ürek, bir single çıkaracağını söyleyerek, bir de sinema filmi çekeceğini ifade etti. Ürek, yetiştirebilirse bu yaz komedi tarzında bir film çekeceğini de kaydetti.