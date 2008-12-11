Sahnede bıçaklar karışınca aktör ölüyordu

Geçtiğimiz cumartesi akşamı Burgtheater tiyatrosunda sahnelenen oyunda aktör Daniel Hoevels, son sahnede oynadığı karakterin intiharını canlandırırken eline verilen keskin bıçak yüzünden boğazını kesti.Boğazını kestikten sonra yere yığılan ve boynundan kanlar fışkıran aktör sahne arkasına sürünerek giderken, izleyiciler ise bunun özel efekt olduğunu düşünüp aktörü coşkuyla alkışladı.Rol arkadaşları, Hoevels'ın seyirciyi selamlamak için ayağa kalkamaması üzerine bir sorun olduğunu anladı.Olayın ardından Avusturyalı oyuncu hastaneye kaldırıldı ve acil müdahaleden sonra kurtarıldı. Doktorlar, aktörün atardamarını kesmesine sadece birkaç santim kaldığını, bu sayede de mutlak bir ölümden kurtulduğunu söyledi. Aynı akşam taburcu edilen Hoevels, ertesi gün yeniden aynı oyunda sahne aldı.Avusturya basınında çıkan haberlerde, kazaya neden olan bıçağın nasıl olup da aktörün kullandığı sahte bıçağın yerine geçtiğinin polis tarafından araştırıldığı belirtildi.Polis dedektiflerinin, olayın basit bir kaza mı yoksa ustaca düşünülmüş bir cinayet teşebbüsü mü olduğu konusunda henüz bir karar varamadıkları kaydedildi.Kazanın ardından oyuncular ve tiyatro çalışanlarının DNA örneklerinin alındığını belirten yerel basın, 30 yaşındaki Hoevels'ın son dönemde yıldızının parlamasından dolayı tiyatro çevrelerinde birçok düşman edindiği yönünde söylentiler olduğunu da öne sürdü.Aktörün, başarılarını kıskanan rakip bir meslektaşı tarafından öldürülmeye çalışılmış olabileceğini kaydeden gazeteler, pazar günkü oyun öncesinde 'sahte' bıçağın yetkililerce iki kez kontrol edildiğini ve daha sonra boynu bandajlı olarak sahne alan Hoevels'a verildiğini belirtti.