Sahnede aşk tüyosu





T24- Harbiye’de önceki akşam sevenleriyle buluşan Şebnem Ferah, elini öpüp başına koyan bir hayranınaaşk tüyosu verdi.





Hürriyet'in haberine göre, Şebnem Ferah, önceki akşam Harbiye sahnesindeydi. Kısa süre önce annesini kaybettiği için “Derdimiz, acımız, yaramız farklı olabilir ama gözyaşlarımızın tadı aynı” yazılı pankartlarla karşılanan Ferah, şarkılarıyla mekanı inletti.





Her şarkısı ayakta alkışlanan ünlü rock’çı, sıra “Dans Pisti”ni okumaya geldiğinde ise izleyiciler arasından bir genci yanına çağırdı.



Şarkı boyunca genç hayranıyla dans eden Şebnem Ferah, sonunda hiç beklemediği bir teşekkür aldı. Gencin elini öpüp başına koymasıyla neye uğradığını şaşıran rock’çı, ona hayatının en önemli aşk tüyosunu verdi:

“Tamam, 40 yaşındayım, senden büyüğüm. Ama bir kadınla dans ettin. Sonra sakın elini öpüp başına koyma. Bunu aşk hayatının selameti için söylüyorum!”