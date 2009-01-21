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Spor

Sahne yine Memo'nun

Utah Jazz evinde üst üste yedinci galibiyetini Minnesota Timberwolves'u 112-107 yenerek aldı.

21 Ocak 2009 02:00


Utah Jazz evinde üst üste yedinci galibiyetini Minnesota Timberwolves'u 112-107 yenerek aldı. Mehmet Okur, 22 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.


NBA'e oynanan 4 maçla devam edildi. Sahasında Minnesota Timberwolves ile karşılaşan Mehmet Okur'un takımı Utah Jazz, karşılaşmayı 112-107'lik skorla kazandı.

Energy Solutions Arena'daki maçın ilk yarısını 58-49 önde kapayan Jazz, rakibini son bölümlerde farkı 1 sayıya kadar indirmesine karşın galip gelmesini bildi.

Serbest atışlarda yüzde 93'le oynayan ev sahibi ekipte 38 dakika sahada kalan milli oyuncu Mehmet Okur, mücadeleyi 22 sayı-4 ribaunt-3 asistle tamamladı. Farkın kapandığı bölümde iki kritik üç sayılık basket kaydeden Okur, 1 top çalıp, 2 de blok yaptı.

Rakibini 18 top kaybına zorlayan Utah'ta en skorer oyuncu ise 28 sayı-15 ribaunt-3 asistle oynayan Paul Millsap olurken, Deron Williams 17 sayı-11 asist, Kyle Korver ise 13 sayı kaydetti.

Salt Lake'de Utah ile oynadığı son 6 maçı kaybeden konuk Minnesota'da ise Al Jefferson 25 sayı-8 ribaunt, Randy Foye de 19 sayı ile mücadele ettiler.

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