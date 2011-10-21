T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Sahne sırası Al Pacino'da

Kevin Spacey'nin ardından dev bir oyuncu Al Pacino da, İstanbul'da sahneye çıkacak.

21 Ekim 2011 03:00


T24 - Kevin Spacey'nin ardından dev bir oyuncu Al Pacino da, İstanbul'da sahneye çıkacak.


Sahne sırası Al Pacino'da


Sinema tarihinin en büyük isimlerinden Al Pacino, İstanbul'da sahneye çıkacak. Sabah gazetesinde yer alan haberine göre, 71 yaşındaki oyuncu, 2010 yazında Central Park'taki Delacorte Tiyatrosu'nda oynamaya başladığı, ardından Broadway'e taşıdığı; İtalya, İspanya ve İngiltere'de de sahnelediği Shakespeare'in 'Venedik Taciri' adlı oyununu İstanbul'da da oynayacak.


28 Kasım'da mini bir partiyle duyurusunun yapılacağı Al Pacino'nun oyunu, Ocak sonunda dört gala olarak sahnelenecek.


Hasköy'deki Yün İplik Fabrikası'nda sahnelenecek oyunda, sürpriz bir Türk sanatçı da, küçük bir sahnede Al Pacino ile rol kesece.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24