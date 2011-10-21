Sahne sırası Al Pacino'da



T24 - Kevin Spacey'nin ardından dev bir oyuncu Al Pacino da, İstanbul'da sahneye çıkacak.













Sinema tarihinin en büyük isimlerinden Al Pacino, İstanbul'da sahneye çıkacak. Sabah gazetesinde yer alan haberine göre, 71 yaşındaki oyuncu, 2010 yazında Central Park'taki Delacorte Tiyatrosu'nda oynamaya başladığı, ardından Broadway'e taşıdığı; İtalya, İspanya ve İngiltere'de de sahnelediği Shakespeare'in 'Venedik Taciri' adlı oyununu İstanbul'da da oynayacak.



28 Kasım'da mini bir partiyle duyurusunun yapılacağı Al Pacino'nun oyunu, Ocak sonunda dört gala olarak sahnelenecek.





Hasköy'deki Yün İplik Fabrikası'nda sahnelenecek oyunda, sürpriz bir Türk sanatçı da, küçük bir sahnede Al Pacino ile rol kesece.







