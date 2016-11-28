Sahne Pulchérie'de aralık ayında neler var?

Kapılarını ilk defa 2013 yılında, Arzu Bigat Baril'in sanat yönetmenliğinde açan Sahne Pulchérie'nin aralık ayı programı belli oldu.

"Tehlikeli Oyunlar" ile 2 Aralık'ta perdelerini aralayacak olan Sahne Pulchérie, programını "Joko'nun Doğum Günü" oyunuyla noktalayacak.

Aralık ayında Sahne Pulchérie’de yer alacak olan gösteriler şöyle:

2 Aralık, 20:30 - Tehlikeli Oyunlar - Seyyar sahne

9 Aralık, 20:30 - Trom - Seyyar Sahne

10 Aralık, 20:30 - Yılın En İyi Kadın Oyuncusu - Seyyar Sahne

16 Aralık, 20:30 - İmparatorluk Kuranlar Yahut Şümürz - Hayal Perdesi

17 Aralık, 20:30 - Üç Kız Kardeş - Hayal Perdesi

24 Aralık, 20:30 - Joko'nun Doğum Günü - Yolcu Tiyatro

Sezon gösterilerinden bir repertuar oluşturmak amacı ile kurulan Sahne Pulchérie, tiyatroyla beraber çağdaş dans, performans, kukla oyunu, konser gibi farklı sahne sanatlarına ev sahipliği yapıyor.

Sahne Pulchérie’nin şimdiye kadar konuk etmiş olduğu oyunlar arasında, Metot (Semaver Kumpanya), Veriler (Semaver Kumpanya), Tehlikeli Oyunlar (Seyyar Sahne), Trom (Seyyar Sahne), Sen Balık Değilsin ki (Çıplak Ayaklar Kumpanyası), Arturo Ui (Tiyatro Adam), Kaknüs, Gövde Gösterisi (Tuğçe Tuna), Üç Kız Kardeş (Hayal Perdesi), Tatavla Keyfi & Vomank bulunuyor.

Tiyatro oyunlarının Fransızca ya da İngilizce üst yazıyla oynandığı Sahne Pulchérie, İstanbul’da yaşayan yabancılara da Türkiye’deki sanatçıların eserlerini tanıtıyor. Sahne Pulchérie, seyircilerini cuma ve cumartesi akşamları ağırlıyor.