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Spor

Sahne LeBron James'in

NBA'de Cleveland Cavaliers, LeBron James'in yıldızlaştığı maçta son şampiyon Boston Celtics'i sahasında 98-83 yendi.

10 Ocak 2009 02:00


NBA'de Cleveland Cavaliers, LeBron James'in 38 sayı – 7 ribaunt – 6 asistlik performansıyla yıldızlaştığı maçta son şampiyon Boston Celtics'i sahasında 98-83 yendi.

Son 6 maçın 4'ünü kaybeden son şampiyon Boston Celtics, Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Cleveland Cavaliers'a konuk oldu.

LeBron James'in olağanüstü performansıyla zor günler geçiren güçlü rakibini devirmeyi başaran Cavaliers, sahadan 98-83'lük skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Cavaliers, ilk 6 dakikalık bölümü 19-10 önde geçti. LeBron James'in basketleriyle farkı çift hanelere taşıyan ev sahibi ekip, ilk çeyreği de 33-23 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk dakikalarında Mo Williams'ın sayılarıyla Celtics'in farkı kapatmasına izin vermeyen Cavaliers, LeBron James'in son bölümde kaydettiği 3 sayılık basketlerle soyunma odasına da 49-40 önde giden taraf oldu.

İkinci yarıya Rajon Rondo-Kevin Garnett ikilisinin basketleriyle hızlı giren son şampiyon, skoru 49-45'e getirerek farkı 4 sayıya indirdi. Andreson Varejao'nun da hücuma katkı yapmasıyla birlikte üstünlüğünü korumayı başaran Cavaliers, üçüncü çeyreğin son 1 dakikasına 69-60 önde girdi ve çeyreği de 72-60 üstünlükle noktaladı.

Son çeyrekte Paul Pierce'ın basketlerine Mo Williams ve LeBron James ile karşılık veren Cavaliers, farkı açmaya devam etti. Son 4 dakikaya 71-91 önde giren ev sahibi ekip, karşılaşmayı da 98-83'lük skorla kazandı.

Cavaliers'ın süper yıldızı LeBron James 38 sayı – 7 ribaunt – 6 asist – 4 top çalma - 3 blokluk performansıyla geceye damgasını vuran isim olurken, Anderson Varejao 14 sayı – 9 ribauntla, Mo Williams 13 sayı – 2 ribaunt – 2 top çalmayla oynadı.

Konuk ekipte Kevin Garnett 18 sayı – 15 ribaunt – 3 asistle ön plana çıktı. Rajon Rondo 13 asist – 5 sayı – 4 top çalma – 4 ribauntla, Ray Allen 12 sayı – 3 ribaunt – 2 asistle, Paul Pierce 11 sayı – 5 ribauntla katkı yaptı.

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