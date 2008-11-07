Sahne Hido'nun







Sezona kötü bir başlangıç yapan Orlando Magic, Elton Brand transferiyle sezona daha iddialı bir kadroyla giren Philadelphia 76'ers ile Orlando'da karşılaştı.





Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu ve Rashard Lewis'in skorer oyunuyla karşılaşmayı 98-88 kazanan Magic, galibiyet sayısını 3'e çıkarttı.



Seyircisi önünde karşılaşmaya hızlı başlayan Magic, ilk 5 dakikayı 11-4 önde geçti. İlk çeyreğin son 4 dakikasına girilirken skoru 17-7'ye getirerek farkı çift hanelere taşıyan ev sahibi takım, çeyreği de 30-16 önde bitirdi.



İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, ilk 1.5 dakika içinde Magic farkı 16 sayıya kadar çıkarttı. Thaddeus Young ve Elton Brand'in sayılarıyla ayakta kalan 76'ers, devrenin tamamlanmasına 4 dakika 43 saniye kala skoru 41-35'e getirerek farkı 6 sayıya indirdi. Kalan sürede Hidayet Türkoğlu ve Jameer Nelson'ın basketleriyle yeniden oyuna ağırlığını koyan ev sahibi takım, soyunma odasına 54-43 üstün gitti.



İkinci yarıya 6-0'lık seriyle giren Magic, ilk 4.5 dakikada farkı 23 sayıya kadar çıkarttı. Thaddeus Young ve Andre Iguodala'sayılarıyla maçtan kopmamaya çalışan 76'ers, son çeyreğe girilirken skoru 75-66'ya getirerek farkı 11 sayıya indirdi.



Son çeyreğe üst üste basketlerle başlayan konuk takım, ilk 3.5 dakikada skoru 80-74'e getirerek farkı tek hanelere çekti. Karşılaşmanın bitimine 6 dakika kala Hidayet Türkoğlu'nun kaydettiği üç sayılık basketle farkı yeniden çift hanelere taşıyan Magic, maçı da 98-88'lik skorla kazandı.



Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu 20 sayı – 8 ribaunt – 3 asist – 2 top çalma ve 1 blokla karşılaşmayı noktalarken, Rashard Lewis'le birlikte Magic'in en skorer oyuncusu oldu. Kullandığı 20 şutun 8'ini sayıya çeviren Hidayet, 36 dakika süre aldığı maçta üç sayı çizgisinin gerisinden 2/6 isabet kaydetti.



Magic'te Rashard Lewis 20 sayı – 8 ribaunt – 4 asist – 1 top çalmayla galibiyette önemli rol oynarken, Jameer Nelson 16 sayı – 9 asist – 4 ribaunt – 2 top çalmayla oynadı. All-Star pivot Dwight Howard ise 14 sayı – 8 ribaunt – 3 blok – 2 asistle katkı yaptı.



Magic'e ribauntlarda 54-46 üstünlük kurmasına rağmen üç sayılık atışlarda yüzde 29.4'te kalan 76'ers'ın en skorer ismi, maçı 19 sayı – 4 ribaunt – 1 top çalmayla bitiren Thaddeus Young oldu.



Yıldız oyuncu Andre Iguodala 16 sayı – 11 ribaunt – 8 asistlik performansıyla triple-double'a çok yaklaşırken, Samuel Dalembert 14 ribaunt – 10 sayı – 3 blok – 1 asistle double-double yaptı. Andre Miller ise 15 sayı – 4 ribaunt – 2 asistle salondan ayrıldı.

