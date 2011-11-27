Şahnaz'ın sözleri kızdırdı

T24-Şahnaz Çakıralp, boşanma kararı aldığı Prof. Dr. Murat Öncel hakkında “Kocalık görevini yerine getiremiyor” dedi, Öncel sinirlendi.





Hürriyet'in haberine göre, Prof. Dr. Murat Öncel, geçen mayıs ayında evlendiği Şahnaz Çakıralp’in “Kocalık görevini yerine getirmiyor” sözleri karşısında suskun kalamadı: “Hakkımda çok ağır sözler söylemesine rağmen susuyorum. Bunları mahkemede cevaplayacağım. Kendisine hem boşanma davası hem de manevi tazminat davası açıyorum.





Biz Şahnaz’la geçen yılbaşında tanıştık. Ocak ayında beraber yaşamaya başladık. Beş ay karı-koca ilişkisi yaşadık. O süreçte Maldivler, Venedik, Dubai dahil birçok ülke gezdik. Mayıs sonu gibi de evlendik. Kendisiyle severek evlendim. Muhafazakâr bir insanım, evliliğimin hemen yıkılmasını da istemezdim. Ama yaptığı açıklamalar hiç hoş değil. Benimle gezerkenki beş aylık performansımı unutuyor.





Beş ay karı koca hayatı yaşadığın insanın performansının olup olmadığını anlamaz mısın? O zaman niye evlendin? Şahnaz gündeme gelmek için bunları yapıyor. Gazetelere çıkmak onun işine geliyor çünkü. Yine de mutlu olmasını isterim. Ayrılırken karşıdaki insanı yıpratmamak gerek.”