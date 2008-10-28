Şahıs borçları korkutuyor

Amerika’da kredi kartı borçlarının mevcut ekonomik krizde yeni bir kriz yaratmasından korkuluyor. Ödenmesinde güçlük çekilen kredi kartı borçları 1 trilyon dolar civarında. Kredi kartları borçları ve diğer nedenlerden milyonlarca insanın zor durumda kaldığı bir başka ülke ise Almanya.



Federal İstatistik Dairesi’nin sayılarına göre, Almanya’da borç batağında olanların sayısında patlama yaşandı. 1 milyon 200 bin hane bireysel iflas olarak tanımlanan, yani mali yükümlülükleri yerine getiremeyecek ve en basit faturaları bile ödeyemeyecek durumda. Buna ek üç milyon hane ise eve giren net paradan daha fazla oranda aylık yükümlülüklerle karşı karşıya ve yüksek borçlanma nedeniyle iflasın eşiğinde. Bir hanenin ortalama 4 kişiden hesaplandığı Almanya’da, toplam 17 milyon insan borçla boğuşuyor.



Borç batağında olanlar ortalama 23 bin Euro borçlu. Uzmanlar, kişisel iflas başvurusu yapanların sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 100 artış gösterdiğini, sayının son ekonomik krizin etkisiyle 2008’de 150 bin sınırını rahat geçeceğini ifade ediyorlar. Yapılan araştırmalarda, Almanya’da halkın aşırı borçlanmasına neden olarak işsizlik, azalan gelir düzeyi, artan kira, gıda ve yakıt giderleri gibi etkenler gösteriliyor. Borç batağı, istatistiklere göre en fazla 35-45 yaş arasındaki insanları, yalnız yaşayanları ve göçmen kökenlileri etkiliyor. Almanya’daki borçlu Türklere danışmanlık yapan bir derneğin başkanı olan Ali Erdoğan Almanya’daki borçluların Türkiye’dekilerden daha şanslı olduğunu savunuyor.



Aşırı borçlanma yüzünden zor durumda kalan ailelerin üçte ikisinin hane gelirinin aylık 900 Euro olduğunu belirten uzmanlar, yanlış tüketim kültürü, karşılıksız kredi kartı kullanımı ve taksitli alışveriş imkanlarının da insanların birikimlerini tükettiğini öne sürüyorlar. Sokakdaki vatandaşlarda borçlanma nedeniyle ciddi sorunlar yaşadıklarını anlatıyor.



Almanya kredi kartı kullanımı yoğunluğu ve 40 milyon kredi kartı ile İngiltere'nin ardından Avrupa’da ikinci durumda.