Sahipsiz piyango biletine milyon Euro

İspanya'da da bir kişi şansını denemek için piyango bilet satın aldı ancak o bileti bayide unuttu. Çekiliş yapıldı ve sahibi ortada olmayan o bilete 5 milyon Euro’luk büyük ikramiye çıktı.

Coruna kentindeki piyango bayiinde unutulan bilete, 5 milyon Euro ikramiyenin çıktığını dükkan sahibi farketti.

Maneul Reija, dükkanında unutulan bileti kayıp kutusunda bir yıl sakladı ve kısa süre önce çöpe atmak için kutudan çıkardı. Reija, bileti makinede tarayınca büyük ikramiyenin çıktığını anladı.

Biletin sahibini bulmak için harekete geçen Reija, bileti sahiplenmeyi aklından bile geçirmediğini söylüyor. Coruna belediyesi de biletin sahibini bulmak için seferber oldu. Kayıp talihli bulunamazsa ikramiye dükkan sahibinin olucak.