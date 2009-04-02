Sahipsiz köpekler alageyiklere saldırıyor

Türkiye’de sadece 200 civarında kalan alageyikler sahipsiz köpeklerin saldırısı altında.



Dünyada sayıları 450 bin civarında olan, Türkiye'de ise Antalya'daki Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı'nda doğal ortamlarında 200 civarında kalan alageyiklere sahipsiz köpeklerin saldırıp telef ettiği bildirildi.



Antalya'da yerel olarak faaliyet gösteren Doğal Kaynak ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (Doğa Der) Başkanı, Orman Mühendisi Halil Sarıbaşak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Düzlerçamı'nın 8-10 bin hektarlık bir alan olduğunu belirtti. Dünyada sadece bu bölgede doğal ortamlarında korunan alageyiklerin, bu alanın 4 bin hektarlık bölümünde bulunduğuna işaret eden Sarıbaşak, "Alanın etrafı tel örgülerle çevrilmiş olmasına rağmen sayıları 200'ü ancak bulan hayvanları koruyamıyoruz" dedi.



Alageyiklerin, yine aynı bölgede bulunan yaban keçilerinden kaynaklanan viral hastalıklar ve kene nedeniyle de sayılarının azaldığına dikkati çeken Sarıbaşak, şöyle konuştu:



Kaçak olarak avlanıyorlar



"Kaçak avcılar da önemli bir tehdit. İnsanımızın gözü o kadar kara ki tel örgüleri aşıp kaçak avcılık yaparken, üzerine gelen milli park bekçilerine bile ateş ediyor. Son 10 yıldır en büyük tehlike ise gerek vatandaşlar gerekse belediyeler tarafından bölgeye bırakılan köpekler oldu. Terk edildikten bir süre sonra doğal ortama uyum sağlayan ve yabanileşen köpekler, sürüler halinde alageyiklere saldırıyor. Sahipsiz köpekler aç kalınca alageyiklerden büyük fire veriyoruz. Düzlerçamı'nda çok büyük sorunlar var. AB destekleme fonlarından yararlanarak Türkiye'de nesli tükenmekte olan hayvanlar konusunda nisan ayının ikinci yarısında bir çalıştay yapacağız. Bu konuyu orada gündeme getireceğiz."



Sahipsiz hayvanların belediyeler tarafından yaptırılacak bakımevleri ve barınaklarda rehabilite edilmesi gerektiğini söyleyen Doğa Der Başkanı Halil Sarıbaşak, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan alageyiklerin son buzul çağında Avrupa'da soyunun tükendiğini, 1400 ile 1500'lü yıllarda Avrupa, Amerika ve Avustralya'ya Anadolu'dan alageyikler götürülerek üremelerinin sağlandığını anlattı.



Antalya'da ise alageyiklerin 1950 ve 1960'lı yıllarda bile Manavgat, Aksu ve bugünkü havaalanı karşısındaki bölgede sayılarının binleri bulduğunu söyleyen Sarıbaşak, bugün sadece Düzlerçamı'nda bulunan bu hayvanların yeterince korunamadığını belirtti. Sarıbaşak, "Düzlerçamı'nın, yaban hayatı geliştirme alanı olmasına rağmen 2001 yılında orada bir ralli düzenlendi. Doğasever ve orman mühendislerinin oluşturduğu 15 kişilik bir grup eylem yaparak sesimizi duyurmuş ve orada bir daha ralli düzenlenmesini önlemiştik" dedi.

