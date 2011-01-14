-ŞAHİN, TÜRK TİCARET KANUNU TASARISININ GÖRÜŞMELERİNİ İZLEDİ TBMM (A.A) - 14.01.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Genel Kurulda, Türk Ticaret Kanunu Tasarısının görüşmelerini izledi. Şahin, tasarının görüşmeleri sürerken Genel Kurula geldi. Başkanlık Divanını selamlayan Şahin, daha sonra MHP, CHP, AK Parti Grup Başkanvekilleri ve ön sıralarda oturan milletvekilleriyle tokalaştı. CHP sıralarına yönelen Şahin, CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ile ayaküstü sohbet ettikten sonra CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün yanına oturdu. Şahin, daha sonra AK Parti ve MHP sıralarına geçerek Tasarı yasalaşıncaya kadar görüşmeleri izledi. Tasarı üzerinde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, TBMM'de tarihi bir sürecin yaşandığını, Meclisin, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı temel yasalarının büyük bir uzlaşı ile çıkarmanın onurunu yaşadığını söyledi. Bozdağ, 5 yasayla ''özel hukukun Anayasası ve yasalarının yeniden yapıldığını'', bunların ekonomi ve ticaret hayatına olumlu yansımaları olacağını ifade etti. Yasaların yürürlük tarihinin 1 Temmuz 2012 olmasının, yasalardaki eksikliklerin 1,5 yıl içinde giderilmesine de imkan tanıyacağını kaydeden Bozdağ, bu sürede, iş dünyası, devlet kurumları ve mahkemelerin de yeni sürece kendilerini hazırlama imkanı bulacağını belirtti. Tasarıların uzun bir geçmişinin olduğuna, hazırlıklarının 1990'lı yıllara dayandığına işaret eden Bozdağ, tasarıların çıkarılması için gruplar arasında uzlaşı sağladığı için Meclis Başkanı Şahin ve yasanın çıkarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi de TBMM'nin bu hafta içinde tarihi bir maratonu gerçekleştirdiğini söyledi. Yaklaşık 3 bin maddelik 5 yasadan oluşan paketin kabul edildiğini hatırlatan Hamzaçebi, grupların bu yasalardaki bazı düzenlemeler hakkında farklı görüşlere sahip olmasının doğal olduğunu bildirdi. Türk Ticaret Kanunun, 1956 yılında, Almanya'dan Türkiye'ye gelen ve daha sonra Türkiye vatandaşı olan, İstanbul ve Ankara'da üniversitelerde görev yapan Prof. Dr. Ernest Hirsh tarafından hazırlandığını ve 55 yıl boyunca yürürlükte kaldığını belirten Hamzaçebi, kamuoyunun beklentisi ve yasalardaki eksikliklerin ve sıkıntıların 1,5 yıl içinde giderilebileceğini dikkate alarak, karşı çıktıkları maddeler olmasına rağmen yasa için olumlu oy kullandıklarını kaydetti. Yasanın ''tek kişilik anonim şirket'' gibi olumlu düzenlemelerine karşılık, ''işlem denetçisi'' ve ''denetçi'' düzenlemelerinin şirketlerde maliyet artışına neden olacağını, ayrıca cezai müeyyidelerin yeniden ele alınması gerektiğini savunan Hamzaçebi, anonim şirketlerde esas sözleşme ile ilgili düzenlemenin ise geçmişten gelen birikimi heba edeceğini söyledi. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ise tasarı üzerinde önemli bir uzlaşma temin edildiğini belirterek, grup başkanvekillerine teşekkür etti. Kanunun üzerinde uygulama sürecinde de değişiklikler yapılabileceğini bildiren Vural, Türkiye'de küçük birikimlerin, tasarrufların hakkının korunmadığını savundu. Vural, ''Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın tasarruflarını Türkiye'de kullanan holdinglerle küçük yatırımcıları korumayan şirketler nezdinde TBMM'nin konunun bu yönüne de önem vermesi gerekiyor'' dedi. -''MUTLU ZAMANIN İÇİNDEYİZ''- TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, tasarının yasalaşmasının ardından yaptığı konuşmada, şunları kaydetti: ''Aziz milletimizin daime arzuladığı uzlaşma özleminin büyük mecliste gerçekleştiği mutlu zamanın içindeyiz. 3 temel kanun bakımından bir devrin kapandığı yeni bir devrin açıldığı zaman noktasında duruyoruz. Millet esasen tabiatında var olan gerilimli diyalektiğe rağmen siyaset kurumundan aynen bugün olduğu gibi önemli projelerden uzlaşma ve çözüm dayanışması beklemektedir.'' Grupların konuyla ilgili uzlaşma belgesinin tarihin korunmasına ve arşiv envanterine alınması gerektiğini belirten İyimaya, ''hayatın ve adaletin muhtaç olduğu ortak eserin mimarlarına'' teşekkür etti. -GÖRÜŞMELERDEN NOTLAR- Meclise 22. Dönemde sevk edilen Tasarı, Adalet Komisyonunun uzun süren çalışmasının ardından kabul edildi. Ancak dönemin bitmesi nedeniyle yasalaşamadı. Tasarı 23. Dönem'de yeniden Meclis Başkanlığına sunulunca, Adalet Komisyonu geçmişte yapılan çalışmayı dikkate alarak tasarıyı kabul etti. Tasarının ilk 2 bölümü 2008 yılının son aylarında Genel Kurulda görüşüldü, ancak gruplar arasında uzlaşma sağlanamadığı için yarım kaldı. Genel Kurulda, ''Temel Kanun'' olarak 52 bölüm halinde görüşülen Tasarı, sağlanan uzlaşmayla hızla yasalaştı. Tasarının görüşmeleri yaklaşık 10 saat sürdü. Tasarının 4,5, 22, 23 ve 56. maddeleri için tekrir-i müzakere yapıldı, maddeler Türk Borçlar Kanununa paralel olarak düzenlendi. İyimaya'nın, maddelerle ilgili önergelere katılıp katılmadığı sorusuna, ''Adalet Komisyonu, önergeyi yüksek Genel Kurulunun hassas takdirlerine sunmaktadır'' derken, aynı soruya Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in ''Biz sadece katılıyoruz'' demesi gülüşmelere neden oldu. Tasarı üzerinde grupların uzlaşmaya vardığı maddeler için ortak önergeler verildi ve kabul edildi. Bu önergelerden bazılar, Türk Borçlar Kanunun hükümlerine uyum niteliğindeydi. Yasanın yürürlüğü 1 Temmuz 2012 olarak düzenlendi. Tasarının kabulünün yanı sıra 1000. maddesinin geçilmesi, Genel Kurulda milletvekilleri tarafından alkışlarla karşılandı. Öte yandan, TBMM İdari Amiri ve AK Parti Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, tasarının görüşmeleri sürerken, Ziraat Türkiye Kupasında Yeni Malatyaspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 yenmesi üzerine, kulislerde kayısı ikramında bulundu.