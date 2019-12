-ŞAHİN: MUHALEFET TERÖR KONUSUNDA DESTEK VERECEKTİR SİVAS (A.A) - 28.07.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ''Muhalefet partilerinin de terör konusunda ulusal bir bakışla, ülke bütünlüğüne, millet bütünlüğüne yönelik bir bakışla baktıklarını biliyorum, bakılması gerekir'' dedi. Bakan Şahin, Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen ''Afgan Ulusal Polisi Temel Eğitim Programı'' açılış töreninden sonra çıkışta bir basın mensubunun sorusu üzerine, terörle mücadelenin bir siyasi partinin ya da iktidarda bulunan siyasi parti olarak sadece kendilerinin konusu olmaktan çıktığını belirterek, ''Bugün değil, daha önce de bu özelliktedir. Dolayısıyla muhalefet partilerinin de terör konusunda ulusal bir bakışla, ülke bütünlüğüne, millet bütünlüğüne yönelik bir bakışla baktıklarını biliyorum, bakılması gerekir. Bunun dışında baktıklarına dair bir şey söyleyemem. Sadece söyleyeceğim, diğer siyasi partiler de aynı duyarlılık içerisindedirler ve her zaman olduğu gibi bugünlerde de bize makul desteklerini her vesileyle vereceklerini biliyoruz'' diye konuştu. -''BDP BUGÜNKÜ DURUMU İTİBARIYLA BU TAKVİME DAHİL OLMAZ...''- Basın mensubunun ''Görüşme trafiği yaşanacak mı'' sorusu üzerine de Şahin, ''Belirlenmiş bir takvim yok ama ihtiyaç duyulursa yaşanır'' dedi. Basın mensubunun, BDP'yi işaret ederek, ''Bütün siyasi partiler bu takvime dahil olur mu'' sorusunu da Bakan Şahin, ''BDP bugünkü durumu itibarıyla, bugün itibarıyla bu takvime dahil olmaz ama geleceğin ne getireceğini bilemeyiz'' diye yanıtladı. Bugün, Hopa'daki olaylarla ilgili olarak soruşturma izni verildiğini açıkladığı hatırlatılarak, ''Acaba soruşturma kapsamında tespit edilen kusur var mı'' sorusu üzerine Bakan Şahin, ''Kusur tespit edilmeden soruşturma izni verilmez. Yani kusursuz soruşturma izni olmaz, soruşturma olmaz'' dedi. Karadeniz Bölgesi'nde konuşlanacak özel birliğin özel harekat polislerinden mi yoksa jandarma özel harekattan mı oluşacağının sorulması üzerine de her ikisinden oluşacağını belirten Şahin, ''Bu ülkenin görev yapılacak yeri, Misak-ı Milli sınırlarıdır. Gerekli görülen her yerde, her zaman görev yapılır. Göreve de arkadaşlarımız jandarmasıyla, polisiyle, kara birlikleriyle zaman ve mekan tanımaksızın hazırdırlar. Arkadaşlarıma da bu vesileyle çok çok teşekkür ediyorum, alınlarından öpüyorum, başarılar diliyorum'' ifadesini kullandı. Şahin, kaçırılan 2 asker ve 1 sağlık görevlisinin kurtarılmasına yönelik operasyonlarla ilgili soru üzerine, operasyonların devam ettiğini bildirdi. Sınır birlikleriyle ilgili son durumun sorulması üzerine, başvuruların devam ettiğini belirten Bakan Şahin, ''Bildiğim kadarıyla 15 Ağustos'ta bitecek. Daha sonra seçmeleri yapılıp, eğitimleri başlayacak'' dedi.