-ŞAHİN: MİLLETİMİZİN SAĞDUYUSUNA İNANIYORUM GÖMBE (A.A) - 21.08.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, vatandaşlara 12 Eylül'de referanduma sunulacak Anayasa değişikliğini iyi incelemeleri, araştırmaları ve ona göre oylarını kullanmaları çağrısında bulunarak, ''Ben milletimizin sağduyusuna inanıyorum, onların iradesine güveniyorum'' dedi. TBMM Başkanı Şahin, Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe beldesinde belediye binasının önündeki alanda vatandaşlara iftar yemeği verdi. Yemekte konuşan TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, vatandaşlara 12 Eylül'deki referandumda neye ve ne için oy vereceklerini iyi incelemelerini tavsiye etti. Kendisinin 210 saat anayasa değişikliği görüşmelerini yöneten biri olarak anayasa değişikliklerini yakından takip ettiğini belirten Şahin, şöyle konuştu: ''Destekleyenlerin gerekçelerini dinledim, desteklemeyenlerin gerekçelerini dinledim. Anayasa değişikliğiyle ilgili en fazla bilgiye ben sahibim. Ama Meclis Başkanı olarak nasıl oy kullanacağımı huzurunuzda ifade edemem. Çünkü Meclis Başkanı tarafsız konumdadır. Tarafsızlığım 'evet' ya da 'hayır' deyin diye bir cümle benim ağzımdan çıkmaz. Çünkü Meclis Başkanı olarak o makamın onurunu ve tarafsızlığını korumak benim görevimdir. Ancak şunu söyleyeyim, örneğin ben hukukçuyum. Uzun yıllar avukatlık yaptım. Hukuk fakültesi mezunuyum. Mesela hukuki alanla ilgili bu anayasa değişikliği içinde ne var diyecek olursanız. Mesela idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı denetimi açık olması lazım. Çünkü demokratik ülkelerde bu böyledir. Ancak bizim ülkemizde bazı tasarruflar vardır ki bunlara yargı yolu kapalıdır. Mesela Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarına karşı hala yargı yolu kapalıdır. HSYK kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır. Devlet memurlarının uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu kapalıdır. Bu anayasa değişikliği bu alanlarda yargı yolunu açıyor. Mesela Yüksek Askeri Şura kararıyla onlarca subay değişik gerekçelerle silahlı kuvvetlerden uzaklaştırılmıştı.'' Mehmet Ali Şahin, avukatlık yaptığı dönemde silahlı kuvvetlerden atılan bir binbaşının yanına gelerek, kendisini avukat olarak tutmak istediğine de değinerek, şöyle devam etti: ''Silahlı Kuvvetler'den uzaklaştırıldılar ama bunların başvurabilecekleri bir yer yoktu ki. Çünkü Yüksek Askeri Şura kararları yargı yoluna kapalıydı. Sorduğumda, 'Niçin attılar seni YAŞ kararıyla ordudan' dediğimde bir binbaşı bana şunu söylemişti, 'Sayın avukatım, bilmiyorum. Görevimi çok iyi yapardım. Eşimin başı örtülüydü, sanırım o yüzden beni Silahlı Kuvvetlerden uzaklaştırdılar' Bu beni çok üzmüştü. Şimdi bu anayasa değişikliği, bu tür haksızlığa uğradığına inanlar için yargı yolunu açıyor. Hakkını arama, yargıya başvurma imkanını getiriyor. Bunu bazı vatandaşlarımız, (iyi bir düzenleme' diye 'evet' diyebilir. Bazıları da 'Hiç gerek yok. Ordunun disiplinini bozuyor' diye düşünebilir. Bu Silahlı Kuvvetlerin disiplinini bozabilir mi, bu tamamen vatandaşımızın tercihidir. İşte YAŞ kararları yanında HSYK ... Diyelim ki bir savcı kararımız kurul kararıyla meslekten atıldı. Bu arkadaşımızın başvurabileceği bir yer yok. Şimdi bu arkadaşımızın da başvurabileceği bir yol açılıyor. Bunu doğru bulan arkadaşlarımız 'evet' der, yanlış bulan arkadaşlarımız 'hayır' der. Bu kadar basit. Söylemek istediğim budur. Bu değişiklikleri iyi inceleyiniz, iyi araştırınız ve ona göre oyunuzu iyi kullanın. Ben milletimizin sağduyusuna inanıyorum, onların iradesine güveniyorum. İyi inceleyin çünkü her zaman böyle fırsatlar her zaman önünüze gelmeyebilir.'' -VATANDAŞLA DİYALOG- TBMM Başkanı Şahin, konuşurken sözünü kesmek isteyen bir vatandaşa, konuşmasını tamamladıktan sonra kendisini dinleyeceğini söyledi, vatandaşın ısrarı üzerine Şahin, burada basın toplantısı düzenlemediğini, konuşmasını bitirmesini beklemesini, daha sonra kendisini dinleyeceğini söyledi. Koruma görevlilerinin yanı sıra vatandaşların da adının Mehmet Değirmenci olduğu öğrenilen bu kişiye müdahale etmek istemeleri üzerine Şahin, vatandaşın rahat bırakılmasını isteyerek, şöyle konuştu: ''O arkadaşımızı buraya provokatif amaçlı geldi. Birileri gönderdi, ben biliyorum. Tabii 20 yıldır siyasetin içerisindeyim. Bu arkadaşlarımla çok karşılaştım. Lütfen sakin olun. Bu arkadaşımız görevlidir, kendisine mutlaka bir şey vermişlerdir. 'Git Meclis Başkanı konuşurken sabote et' diye göndermişlerdir. Bu tuzaklara düşmeyelim biz. O da bizim bir vatandaşımız ben biraz sonra onu dinleyeceğim.'' Şahin, yemeğin ardından Mehmet Değirmenci adlı vatandaşı yanına çağırarak, ne söylemek istediğini sordu. Mehmet Değirmenci de, kötü bir niyetinin olmadığını, yalnızca Elmalı'nın çok ünlü olan elmasının artık para etmediğini belirterek, elmanın değerinde pazarlanabilmesi için yöneticilerin çalışma yapmaları gerektiğini söyledi. Şahin, vatandaşa konuyla ilgileneceğini söyledi.