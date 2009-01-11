Şahin’in krokisindeki cephanelik

İbrahim Şahin'in evinde bulunan kroki sayesinde ortaya çıkarılan silahlar, Emniyet'te sergilendi.



Ergenekon soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Kastamonu, Sivas, Muğla, Balıkesir, Şırnak, Uşak ve Tokat'ta eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyorlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar basına gösterildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde silah ve mühimmatlar sergilenirken yapılan yazılı basın açıklamasında operasyonlarda toplam 33 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.



Açıklamada bu kişilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar şöyle belirtildi:



"25 el bombası, 10 el bombası fünyesi, 2 lav silahı, 590 gram detasheet patlayıcı, 100 gram C3 plastik patlayıcı, 130 gram C4 patlayıcı, 50 gram barut, 1 adet Mısır yapımı makineli tüfek, 2 adet kaleşnikof, 8 adet kaleşnikof şarjorü, 7'si ruhsatlı 29 tabanca, 1 adet kalem tabanca, 16 bin 332 mermi, 1149 kovan, 1 adet anti personel tüfek bombası, 1 adet uçak savar mermisi, 11 adet MKE sis kutusu, 2 adet MKE sis lancheri, 2 adet kuru sis kutusu, 4 adet hakem bombası, 4 adet ABD gaz bombası, 1 adet M4 A1 askeri aydınlatma tuzağı, 1 adet havai fişek ateşleme fitili, 2 adet MKE gösteri el bombası, 210 cm plastik fitil, 8 metre imfilaklı fitil, 3 adet shootgun fişeği, 10 adet av tüfeği, 7 adet dürbün, 4 adet el telsizi, bol miktarda örgütsel döküman, CD ve harddisk"





