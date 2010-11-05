-ŞAHİN: ''HUZURU BOZAN CEVABINI ALACAK'' İSTANBUL (A.A) - 05.11.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Taksim Meydanı'ndaki terörist saldırıyla ilgili olarak, ''Bu yöntemle Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletini ve halkını bizar etmenin, onlara zarar vermenin, önünü kesmenin, onun milletler yarışındaki hızını kesmenin mümkün olmadığını, terör örgütleri de görecektir. Halkımızın huzuruna kim saldırıda bulunursa devletimizden gerekli cevabı alacaktır''dedi. Mehmet Ali Şahin, Belediye Başkanı seçildikten 3 ay sonra seçimlerin iptal edilmesi üzerine görevinden ayrıldıktan 15 yıl sonra Fatih Belediyesini ilk kez TBMM Başkanı olarak ziyaret etti. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından karşılanan Şahin, belediyenin yakın tarihte hizmete giren ek binasını gezdi, Sulukule yenileme projesine ilişkin maketi inceleyip, orada bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Daha sonra, Fatih Belediye Başkanı Demir'in makam odasına geçen TBMM Başkanı Şahin, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şahin, geçen hafta sonu Taksim Meydanı'nda yapılan terör saldırısıyla ilgili olarak, Türkiye gibi bölgesinde ve dünyada etkin bir konumda olan, saygınlığı ve etkinliği giderek daha da artan bir ülkenin bu konumundan rahatsız olan birtakım odaklar olacağını söyledi. Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Geçmişte de olmuştur, bugün de vardır, gelecekte de olacaktır. Terör örgütleri, maalesef çoğu kez maşa olarak kullanılır. Ülkede huzursuzluk, kaos olsun ve Türkiye bunlarla meşgul olsun, halkının refah seviyesini yükseltmeye daha az zaman ayırsın isterler. O nedenle bölücü terör örgütünün terör eylemi olduğu anlaşılıyor. En azından bu örgütün alt kollarından biri tarafından yapıldığı anlaşılıyor. Yapılan açıklamalar, gerçekler bunu gösteriyor. Bu yöntemle Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletini ve halkını bizar etmenin, onlara zarar vermenin, önünü kesmenin, onun milletler yarışında hızını kesmenin mümkün olmadığını, terör örgütleri de görecektir. Ben şimdi, yavaş yavaş görmeye başladıklarını ve strateji değişikliği içinde olduklarını sanıyorum. Halkımızın huzuruna kim saldırıda bulunursa devletimizden gerekli cevabı alacaktır. Çok şükür, Taksim'de hayatını kaybeden olmadı. Bu en büyük tesellimizdi. Bu tür eylemlerin son bulmasını diliyorum. Bu tür saldırılara istihbarat birimlerimiz ve emniyet güçlerimiz daima hazırlıklı olmalı.'' -EYLEMSİZLİK KARARINA UYMAMA AÇIKLAMASI- TBMM Başkanı Şahin, Taksim'deki eylemi üstlenen örgütten, ''eylemsizlik kararına uymayacakları'' yönünde yapılan açıklamaya ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı: ''Şu anda adını anmak istemiyorum, propagandasını yapmak istemiyorum terör örgütünün. Eylemsizlik kararına uymayacaklarını açıklamışlar. Onların sorunudur. Onların almış olduğu kararın değerlendirmesini yapacak değilim. Çünkü terör örgütüyle oturup, hiçbir devlet, özellikle de Türkiye Cumhuriyeti Devleti müzakere etmez. Onların kendi açıklamaları, kendi beyanlarıdır. Biz kendi işimize bakarız. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir, o ne yapacağını, neyi nasıl gerçekleştireceğini bilir. Hedefleri vardır, o nedenle biz terör örgütüne bakarak, kendimize yol haritası falan çizecek değiliz. Bizim yol haritamız bellidir, onlar, şöyle demiş, böyle demiş, kabul etmiş, etmemiş bizi ilgilendirmiyor. Yeter ki, biz görevlerimizi yasal sınırlar içinde tüm kurumlarıyla en iyi şekilde yerine getirelim.'' CHP'deki son gelişmelere ilişkin bir soru üzerine de Şahin, ''Bu, ana muhalefet partisi CHP'nin kendi iç sorunudur ama ben tüm siyasi partilerimizin iç huzuru içerisinde Türkiye'ye hizmet etmek için çabalamasını, gayret etmesini ve Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası çerçevesinde hizmet etmesini arzu ederim. Herhangi bir siyasi partinin iç huzursuzluk yaşamasından memnuniyet duymam. Çünkü tüm siyasi partiler nihayetinde Türkiye için vardır. Türkiye'ye, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek için vardır. Onların bu görevlerini huzur içinde yapmalarını arzu ederim'' diye konuştu. Ziyarette, Fatih Belediye Başkanı Demir, TBMM Başkanı Şahin'e, ebru sanatıyla yapılmış İstanbul silueti üzerinde Abdullah Oğlu Mehmet Ali Şahin yazılı tuğra bulunan tablo hediye etti. Şahin de ziyaret anısına Demir'e çini tabak verdi. TBMM Başkanı Şahin, ziyaretin ardından Fatih Camisi'ne geçerek, burada cuma namazını kıldı.