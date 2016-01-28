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Yaşam

Şahin'e BMW motoru takıp 240 yaptı, ehliyetine el kondu

Yaptığı tehlikeli gösteriler nedeniyle 5 aydır aranan gencin aracına da el kondu

28 Ocak 2016 13:43

Bursa’da, Şahin marka aracına BMW motoru takıp 240 kilometre hız yapıp sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta paylaşan Tanju Akdoğan polise yakalandı. Gerçekleştirdiği tehlikeli gösterileri Facebook’a yükleyen ve 5 aydır aranan gencin otomobili bağlandı, ehliyetine el kondu.

 

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Merkez Yıldırım ilçesi Otosansit civarında 61 AT 317 plakalı Şahin marka otomobiliyle 240 yapan yapan genç, polis tarafından hemen durduruldu. 5 ay boyunca polisi peşinden koşturan genç, büyük şaşkınlık yaşadı.

Ehliyetine el konulan ve aracı bağlanan gencin otomobilinin kaputunu açan polis, araçtaki BMW motorunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Bölge esnafı da ilginç özellikleri olan araca yakın ilgi gösterdi. Polis, vatandaşları uzaklaştırmakta güçlük çekti.

 

“Bebeğim gibi seviyorum”

 

Sosyal paylaşım sitesinde 50 bin takipçisi bulunduğunu söyleyen Tanju Akdoğan, şunları söyledi: “Şahin marka tutkum olduğu için Şahin bir araç aldım. Araca BMW motoru taktırdım. Araç saniyede 240 kilometre kadar çıkabiliyor. Son olarak hız yaparken trafik polisleri beni durdurdu. Aracıma ve ehliyetime el koydular. Bununla birlikte bana ceza yazdılar ama mutluyum, yanlış bir şey yapmadım. İnsanlar beni seviyor. Bazen Şahin marka aracı olan başka arkadaşlarla da toplantılar yapıyoruz. Biz gösteri yapmak için izin istiyoruz ancak izin alamıyoruz. Biz de kendimizi Uludağ yolunda gösterebiliyoruz. Benim için Şahin marka araçta gezmek bir tutkudur, hastalıktır. Bir anne bebeğini nasıl seviyorsa biz de arabalarımızı o şekilde seviyoruz. Zaten arandığımı biliyordum. Aranmamın sebebi ise Facebook'a yüklediğimiz videolar. Çünkü bu videolarda araçlarla tehlikeli hareketler yapıyorduk.”

Aracına el konulup çekilmesine aldırmayan gence 600 lira da para cezası kesildi.

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