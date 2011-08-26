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Spor

Şahin'den valiliklere genelge ANKARA (A.A)

26 Ağustos 2011 18:02

-Şahin'den valiliklere genelge ANKARA (A.A) - 26.08.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanmasında yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri ile müsabakalarda alınacak emniyet tedbirleriyle ilgili 81 il valiliğine ve Futbol Federasyonu'na genelge gönderdi. Müsabakalarda alınacak emniyet tedbirlerine bir standart getirilmesine yönelik genelgede, spor güvenlik kurullarının oluşturulması yöntemi, elektronik bilet ve kamera sistemleri ile kontrol odalarının oluşturulmasıyla ilgili hususlara yer verildi. Genelgede, futbolda en üst ligde bulunan kulüplerin spor alanlarında elektronik bilet ve kamera sistemlerini bir yıl, bir altındaki ligde 3 yıl içerisinde oluşturması, basketbol, voleybol ve hentbol dallarında en üst ligde bulunan kulüplerin ise bu zorunluluğu 3 yıl içerisinde yerine getirmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca müsabaka alanı çevresinde zabıta ve özel güvenlik ekipleri ile spor kulübünün başvurusu halinde de ücret karşılığında kolluk kuvvetinden görevlendirme yapılması istenirken, taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi, kulüp kolluk ve kulüp görevlisinin de belirleneceği kaydedildi. Spor alanı dışı ve müsabaka alanlarında işlenen suçlara karışanlara ceza verileceği kaydedilen genelgede, suç türleri ve cezaları ile yasakları hakkında da bilgi aktarıldı. Genelgede, kanunla şike ve teşvik suçuna 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ve yirmi bin güne kadar adli para cezasının öngörüldüğü de vurgulandı. . Genelgede ayrıca sorumlulardan, çirkin ve kötü tezahüratta bulunanların tespit edilebilmesi açısından stadyum içerisinde mobil kamera ekiplerinin bulundurulması da  istendi.

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