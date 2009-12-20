Şahin'den TESEV'e engelli övgüsü

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''Ülkemizin en önemli gerçeklerinin başında, nüfusumuzun yüzde 13'e yakın orandaki bir kısmının engelli vatandaşlarımızdan oluşması gelmektedir'' dedi.

Şahin, Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı'nın (TESYEV) 10. Yıl Balosu'na katıldı.

Mehmet Ali Şahin, gecede TBMM Başkanı olmanın ötesinde, TESYEV'in fahri bir üyesi olarak bulunduğunu belirterek, vakfın 10. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şahin, ''Ülkemizin en önemli gerçeklerinin başında, nüfusumuzun yüzde 13'e yakın orandaki bir kısmının engelli vatandaşlarımızdan oluşması gelmektedir. Kuşkusuz bu, dünya ortalamasının üzerinde bir oran değildir. Ancak tabii ki nüfusumuzun bu orandaki bir kısmının engelli vatandaşlarımızdan oluşması hem devletimize hem toplumumuza önemli görevler yüklemektedir. Anayasa'nın 61. maddesi devlete, devlet yetkisini kullanan hükümetlere, kurumlara, engelli vatandaşlarımıza sahip çıkma görevini yüklemektedir'' diye konuştu.

Her şeyi devlete yüklemenin ve her şeyi devletten beklemenin doğru olmadığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

''Kuşkusuz ki devletimiz her zaman elindeki imkanlar nispetinde engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmaya çalışıyor. Ancak bu konuda topluma da önemli görevler düşüyor. Bu konuda özellikle son yıllarda sivil toplum örgütleri, dernekler, vakıflar, engelli vatandaşlara sahip çıkmak için çok önemli görevler yerine getirdiler. Bunların başında geleni TESYEV'dir.''

Şahin, sivil toplum örgütlerinin bu tür faaliyetlerini geliştirmelerinin kamuoyunda toplum duyarlılığını artırdığını belirterek, ''Belki de son yıllarda toplumumuz engelli vatandaşlara sahip çıkma bakımından daha duyarlı hale geldi. Bunda basın yayın organlarımızın da önemli rolü bulunuyor'' şeklinde konuştu.

Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı'nın yarışma programında engelli vatandaşlara yer vermesinin kamuoyunda ciddi bir duyarlılık yarattığını ifade eden Şahin, baloya katılan Ilıcalı'ya teşekkür etti.

Şahin, ''2005'te çıkan Özürlüler Yasası, bu konuda birtakım imkanlar getirdi. Daha da bu alanda yapılacak çok şey var. İnşallah onları da Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişmesi arttıkça devletimiz yerine getirecektir'' dedi.

-TESYEV BAŞKANI KOCAÖMER-

TESYEV Başkanı Yavuz Kocaömer de 10 yıl önce 41 arkadaşıyla Türkiye'deki engelli insanlara destek olmak için yola çıktıklarını, geriye baktıklarında, bu görevi büyük ölçüde yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kocaömer, her şeyi devletten beklemenin doğru olmadığını ifade ederek, daha yapılacak çok şey olduğunu kaydetti.

Yavuz Kocaömer, konuşmasının ardından, kuruluşundan bugüne vakfa maddi ve manevi katkılarda bulunan, TBMM Başkanı Şahin, Uluslararası Spor Organizasyonlarından Sorumlu Başkoordinatör Mehmet Atalay, Acun Ilıcalı, eski Beşiktaş Kulübü yöneticileri Serdar Bilgili ve Hüsnü Güreli ile Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da aralarında yer aldığı kişilere şilt verdi.

Gecede ayrıca, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'nin elektronik müzik ve keman bölümlerinde burslu eğitim gören tek Türk olan görme engelli Özgür Altınok'a da kabartma harfli plaket sunuldu.

Sanatçı Kenan Doğulu'nun konser verdiği baloya, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, İstanbul Valisi Muammer Güler, 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.